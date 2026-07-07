رئیس جمهور اسلامی ایران و نخست وزیر عراق در حاشیه آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان به منظور شرکت در آیین استقبال و ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به جمهوری عراق سفر کرده است و رئیس جمهوری اسلامی ایران و علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

رئیس‌جمهور کشورمان در این دیدار، ضمن قدردانی از دولت و ملت عراق به‌دلیل تمهیدات صورت گرفته برای میزبانی شایسته و برگزاری باشکوه مراسم استقبال و تشییع، این اقدام را جلوه‌ای از پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و اعتقادی دو ملت و نمادی از همبستگی جهان اسلام توصیف کرد.