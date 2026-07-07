به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی شکوریان در مراغه از اجرای طرح بهسازی و مرمت ایل‌راه‌های عشایری این منطقه خبر داد و اظهار داشت:این طرح از ۱۵ خرداد آغاز شده و تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: همزمان با اجرای این طرح، امسال حدود ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های عشایری منطقه نیز برف‌روبی شده است.

شکوریان گفت: عملیات بهسازی ایل‌راه‌ها با هدف حفظ و نگهداری مسیر‌های عشایری، رفع نواقص و آسیب‌های ایجادشده، تامین تردد ایمن عشایر و تسهیل جابجایی دام در مناطق ییلاقی در حال انجام است.

مدیر امور عشایر جنوب سهند با اشاره به شرایط خاص این مسیر‌ها متذکر شد: ایل‌راه‌های منطقه سهند به دلیل شرایط اقلیمی، بارش‌های فصلی و تردد مستمر عشایر و دام، نیازمند مرمت و بازسازی دوره‌ای هستند و در همین راستا اصلاح و بهسازی بخش‌های آسیب‌دیده این مسیر‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

شکوریان خاطرنشان کرد:هر سال در فصل تابستان ۶۵۰ خانوار عشایری از شهرستان‌های مهاباد، میاندوآب، ملکان، بناب، اسکو و مراغه به مراتع سهند کوچ می‌کنند.

وی ادامه داد: این عشایر با بیش از ۷۰ هزار راس گوسفند و بز تا ۱۵ شهریور در ییلاق‌های سهند مستقر بوده و به پرورش دام و تولید فرآورده‌های دامی مشغول هستند.