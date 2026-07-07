مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی گفت: کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» مجموعه‌ای ارزشمند از بیانات قائد شهید امت، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای درباره زندگی سیاسی، اجتماعی و مبارزاتی ائمه معصومین (ع) و یکی از آثار برجسته، پرمخاطب و برگرفته از منظومه فکری ایشان است که با گردآوری و تدوین موسسه ایمان جهادی (صهبا) منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حسین نوربخش به مناسبت آیین بدرقه رهبر شهید ایران اسلامی به معرفی کتاب ارزشمند ایشان (انسان ۲۵۰ ساله) پرداخت و افزود: این اثر بر پایه دیدگاهی نوین شکل گرفته که نخستین‌بار در تیرماه ۱۳۶۵، در کنگره جهانی امام رضا (ع) مطرح شد.

وی با بیان اینکه کتاب مزبور دارای ۴۴۷ صفحه است، ادامه داد: این اثر نگاه بدیع و نظام‌مندی به سیره سیاسی ائمه معصومین (ع) ارائه می‌دهد و دوره ۲۵۰ ساله حضور اهل بیت (ع) را نه به صورت پراکنده، بلکه به مثابه یک جریان واحد و هدفمند تحلیل می‌کند.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی بیان کرد: کتاب می‌کوشد مخاطب را با استراتژی مبارزاتی ائمه (ع) در شرایط گوناگون تاریخی آشنا سازد و پلی میان تاریخ اسلام و مسائل معاصر برقرار کند.

نوربخش در خصوص خلاصه محتوای این کتاب افزود: این کتاب با نگاهی کل نگر، زندگی چهارده معصوم (ع) را به عنوان حلقه‌های به هم پیوسته یک حرکت ۲۵۰ ساله بررسی می‌کند. از دوران پایه‌گذاری حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم (ص) تا دوران غیبت امام زمان (عج)، نشان داده می‌شود که هر امام با توجه به شرایط زمانه خود، روش مبارزه متناسب را برگزیده است.

وی گفت: برخلاف نگاه تک بعدی، این اثر نشان می‌دهد که مبارزه اهل بیت (ع) صرفا نظامی نبوده، بلکه در برهه‌ای به صورت علمی مانند امام صادق (ع)، زمانی سیاسی، امام حسین (ع) و گاه فرهنگی نظیر زندگی امام سجاد (ع) ادامه یافته است. کتاب در واقع نقش‌های استراتژیک برای مخاطب ترسیم می‌کند تا سیر تاریخی این مبارزات را درک کند.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی در خصوص تحلیل ساختاری و شیوه روایت کتاب انسان ۲۵۰ ساله بیان کرد: روایت کتاب تحلیلی تاریخی است و با زبانی روان، مباحث عمیق تاریخی را برای مخاطب عام نیز قابل‌فهم ساخته است. روایت از کلان‌نگری آغاز و به تدریج به جزئیات رفتارشناسی هر امام می‌پردازد.

نوربخش ادامه داد: زاویه دید این کتاب با تکیه بر بیانات رهبر انقلاب، تحلیل‌های فرا تاریخی را ارائه می‌دهد و امکان مقایسه و ارتباط میان دوره‌های مختلف را برای خواننده فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه کتاب مزبور با وجود پیچیدگی مباحث، نثری روان و همه‌فهم دارد، افزود: چینش منسجم فصل‌ها و ارتباط معنادار میان آنها، به مخاطب کمک می‌کند به تدریج با بحث همراه شود. زبان کتاب، ادبی و تأثیرگذار است و مفاهیم عمیق را در قالبی ساده ارائه می‌دهد.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی با اشاره به ساختار این اثر ارزشمند ادامه داد: طراحی منظم و منطقی فصل‌ها از نقاط قوت کتاب است. مباحث به‌صورت سلسله‌وار از دوران پیامبر (ص) آغاز شده و در ادامه به زندگی هر یک از ائمه (ع) اختصاص می‌یابد. این ساختار گام به گام، خواننده را به درک استراتژی واحد، اما روش‌های متنوع اهل بیت (ع) هدایت می‌کند.

نوربخش در خصوص شخصیت‌پردازی این کتاب گفت: شخصیت‌پردازی ائمه (ع) در بستر مبارزات سیاسی و اجتماعی صورت می‌گیرد. هر امام نه در انزوا، بلکه در تعامل با شرایط زمانه و دشمنان معرفی می‌شود. این رویکرد، چهره‌ای پویا، مبارز و راهبردی از معصومین (ع) ترسیم می‌کند.

وی اظهار کرد: کتاب انسان ۲۵۰ ساله اثری ارزشمند برای درک عمیق تاریخ اسلام و تبیین سیره سیاسی اهل بیت (ع) است که با تکیه بر اندیشه رهبر معظم انقلاب، خواننده را به بازخوانی راهبردی این دوران پر فرازونشیب دعوت می‌کند. مطالعه آن به تمام دغدغه‌مندان تاریخ اسلام، فعالان فرهنگی و کسانی که به دنبال الگویی برای تحلیل مسائل معاصر از منظر مکتب اهل بیت (ع) هستند، توصیه می‌شود.