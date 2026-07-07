فرمانده انتظامی میانه از توقیف یک دستگاه خودروی سواری و کشف یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز ، متعلقات مربوطه و یک اسپری فلفل توسط ماموران پاسگاه ترک در بخش کندوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ حسن رفیعی گفت: ماموران پاسگاه ترک حین اجرای ماموریت و کنترل خودرو‌های عبوری در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه افزود: ماموران در بازرسی از خودروی مذکور، یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز به همراه متعلقات مربوطه و یک اسپری فلفل کشف و ضبط و در این رابطه دو نفر دستگیر و خودروی مورد نظر نیز توقیف شد تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.