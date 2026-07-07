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سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از آمادهباش کامل نیروهای راهداری و پشتیبان برای بازگشت زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی اظهار کرد: حدود ۹۸ درصد استفادهکنندگان از ناوگان حملونقل عمومی برونشهری در قالب کاروان به مراسم تشییع رهبر شهید اعزام شدند؛ از اینرو، بازگشت آنان نیز با همان کاروانها و بر اساس برنامهریزی انجامشده صورت میگیرد.
وی افزود: کمتر از ۲ درصد استفادهکنندگان از ناوگان حملونقل عمومی برونشهری از طریق خرید بلیت و خارج از قالب کاروان جابهجا شدند و از زمان اعزام تا بازگشت، تمامی نیازهای خدماتی و پشتیبانی سفر برای آنان پیشبینی شده است و نیز اتوبوسهای پشتیبان نیز در مقاطع مختلف زمانی، کاروانها را همراهی خواهند کرد.
خسروی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای بازگشت زائران گفت: ۳۲۰ نیروی راهدار در ۳۸ راهدارخانه استان بهصورت آمادهباش مستقر هستند و در نقاط مستعد وقوع تصادف، با اجرای اقدامات آشکارسازی و ایمنسازی، خدمات لازم را به کاربران جادهای ارائه میکنند.
وی ادامه داد: تیمهای گشتی پلیسراه نیز از پنجشنبه گذشته تا پایان هفته جاری در محورهای استان مستقر شدهاند و علاوه بر امکانات موجود، ۶ دستگاه خودروی سواری و ون برای اجرای گشتهای کنترل نامحسوس در اختیار پلیسراه قرار گرفته است.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان همچنین از نظارت مستمر بر مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی خبر داد و بیان داشت: تیمهای بازرسی بهصورت مداوم از ۶۶ مجتمع خدمات رفاهی استان بازدید میکنند تا هرگونه نقص احتمالی در کوتاهترین زمان برطرف شود و خدمات مطلوبی به مسافران ارائه شود.
وی با بیان اینکه اعزام زائران از روز جمعه آغاز شده است، تصریح کرد: تاکنون ۶۷۸ دستگاه اتوبوس از خوزستان به مقصد تهران، قم و بخشی نیز به مقصد خراسان رضوی اعزام شده و نزدیک به ۱۸ هزار نفر از طریق ناوگان حملونقل عمومی جابهجا شدهاند.
خسروی افزود: بر اساس آمار سامانههای ترددشمار، چهاردهم تیرماه اوج سفرها ثبت شد و تردد در محورهای مواصلاتی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافت که معادل حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو است.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به متوسط چهار سرنشین برای خودروهای شخصی و ظرفیت ناوگان اتوبوسی بهکارگرفتهشده، گفت: با این محاسبه، نزدیک به ۶۲ هزار نفر از طریق محورهای زمینی خوزستان راهی تهران، قم و خراسان رضوی شدهاند.
یزدان خسروی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آخرین وضعیت پایانه مرزی شلمچه، گفت: این پایانه پس از آسیبدیدگی ناشی از حمله رژیم صهیونیستی، بهصورت شبانهروزی در حال آمادهسازی و تکمیل زیرساختهاست و اکنون از آمادگی کمسابقهای برای خدماترسانی به زائران برخوردار است.
وی افزود: بخش عمده زیرساختهای مورد نیاز برای خدماترسانی در اربعین حسینی فراهم شده و اقدامات باقیمانده نیز پیش از آغاز سفرهای اربعین تکمیل خواهد شد.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری، از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی مطلع شوند.
در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از خانواده ایشان در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.