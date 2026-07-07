سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با اشاره به محبوبیت و حقانیت آیت‌الله خامنه‌ای در جهان اسلام گفت: خونخواهی رهبر شهید، خواسته همه مسلمانان جهان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزیز مرداس بیان کرد: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، شخصیت برجسته و بی‌نظیر سیاسی، دینی و علمی است که به واسطه حُسن خلق، رأفت و سرشت نیکو، عموم مردم علاقه قلبی به ایشان داشته و این رهبر تاریخ ساز را همچون پدر خود می‌پنداشتند.

وی اظهار داشت: سالها فرمانبرداری مردم و مسولان از این حکیم فرزانه و ولی فقیه، پیوند محکم و ناگسستنی ایجاد کرده بود که یکی از نشانه‌های این پیوند، حضور تاریخی مردم ایران در شهرهای محل تشییع رهبر شهید انقلاب است.

مرداس افزود: مردم این پیوند ناگسستنی را با جایگاه ولی فقیه حفظ و مستحکم‌تر می‌کنند و راه امام شهید را ادامه می‌دهند.

مرداس می گوید: حضرت آیت الله شهید سیدعلی خامنه‌ای در واقع امام امت و همواره مدافع و یاور مردم مظلوم در جهان به‌ویژه کشورهای منطقه بودند به طوری که در سالهای اخیر نه تنها در منطقه بلکه در آمریکا و اروپا نیز جوانان تمثال رهبر شهید و عزیز ما را به دست می‌گرفتند و با درک پیام‌ها و رهنمودهای ایشان فریاد آزادی خواهی و عدالت را سر می‌دادند و حامی مردم مظلوم فلسطین و آزادی قدس شدند.

وی اضافه کرد: اینها بیانگر بخشی از محبوبیت و حقانیت امام شهید آیت الله خامنه‌ای است آنهم در عصری که قدرت رسانه در دست دشمنان دین خدا بوده و جنایتکارانی مثل ترامپ و نتانیاهو با ادعاهای واهی به خونخواری و جنگ افروزی جریان استکبار جهانی ادامه دادند.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول افزود: گرچه از ابتدای انقلاب تاریخی ایران تاکنون به علت حرکت‌های تروریستی و جنگ‌های تحمیلی، فقدان و شهادت شخصیت‌هایی مانند شهیدان بهشتی، رجایی، حاج قاسم سلیمانی و شهید آیت الله رئیسی برای ما سنگین بوده اما وقتی به سیر تاریخ مقاومت و ظلم ستیزی نگاه می‌کنیم، این شهادت‌ها بر قوام و عزم امت مسلمان برای مبارزه با مستکبران عالم افزوده است.

عزیز مرداس بیان داشت: حوادث پس از رحلت امام خمینی (ره) و شهادت امام خامنه‌ای نیز نشان داده شجره طیبه جمهوری اسلامی تنومند و استوار بوده و هجمه و فشار دشمنان مانعی برای دفاع از جریان مقاومت نخواهد شد.

وی ادامه داد: براساس بیانات رهبر شهیدمان، جنگ حق و باطل پایانی ندارد و حضور مردم در میدان‌هایی نظیر تجمعات حماسی شبانه و تشییع رهبر شهید، به دشمن می‌فهماند که مردم با وجود تحمیل جنگ‌های اقتصادی و نظامی و با وجود جنگ شناختی، از باورها و ارزش‌های عمیق خود دست بر نمی‌دارند.

مزداس اظهار کرد: مردم با پشتیبانی از مسولان خود به دنبال اعتلای کشور در همه زمینه ها هستند که ان شاالله با وحدت میان اقشار مردم و مسولان و همدلی در مقابل دشمنان، بر همه مشکلات و سختی ها فایق خواهیم آمد.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول ضمن آرزوی توفیق و سربلندی برای ملت بزرگ، مقاوم و سرافراز ایران اسلامی اظهار امیدواری کرد: رزمندگان اسلام و نیروهای مدافع امنیت و اقتدار کشور در تمامی عرصه‌ها با عنایات الهی، در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از منافع ملی، همواره پیروز و موفق باشند.