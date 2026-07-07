ساکنان کیش در صد و بیست و نهمین شب از حماسه خیابان با اجتماع شبانه در میدان ساحل فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان کیش با حضور در حسینیه خیابان میدان ساحل در صد و بیست و نهمین شب از حماسه خیابان و همزمان با بیست و سومین شب از ماه محرم فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

شرکت کنندگان در اجتماع شبانه مردمی فریاد خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی را سر دادند.

ساکنان کیش در میدان ساحل با برپایی مراسم عزاداری در فقدان جانکاه رهبر شهید انقلاب اسلامی به عزاداری پرداختند.