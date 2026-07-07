پخش زنده
امروز: -
وزارت خزانهداری آمریکا با نقض بند ۱۰ تفاهمنامه اسلامآباد، مجوز فروش نفت ایران را لغو کرد. در پی این تصمیم، قیمت نفت خام برنت از ۷۵ دلار گذشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا ادعا کرده که مجوز عمومی قبلی را که در تاریخ ۲۱ ژوئن برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران صادر شده بود، لغو و به جای آن یک مجوز جدید (مجوز عمومی X۱) صادر کرده است.
در مجوز جدید وزارت خزانهداری آمریکا به طرفها اجازه داده در مدت حداکثر ۱۰ روز به تمام معاملاتی که قبلا فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فراوردههای نفتی با منشا ایرانی را مجاز میکرد پایان دهند.
در مجوز جدید همچنین تأکید شده است که ایالات متحده آمریکا از امروز (۷ ژوئیه ۲۰۲۶) هیچگونه معامله جدید از جمله خرید یا بارگیری نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآوردههای نفتی با منشا ایرانی را مجاز نمیشمارد.
با این اقدام، آمریکا عملا بند ۱۰ تقاهمنامه اسلام آباد را نقض کرده است. جالب تر اینکه آمریکا بهانه خود برای نقض این بند را اقدام ایران در مقابله با عبور غیرقانونی کشتیها از تنگه هرمز عنوان کرده است.
یعنی پس از اینکه ایران به نقض بند ۵ تفاهمنامه توسط آمریکا اعتراض کرده، آمریکا در اقدامی مضحک، بند ۱۰ را هم به علت اعتراض ایران نقض کرده است!
بند ۱۰ تفاهمنامه از معدود بندهایی بود که تا اینجا آمریکاییها در ظاهر و رسماً از اعلام نقض آن خودداری میکردند!
تصمیم وزارت خزانهداری دولت تروریستی آمریکا مبنی بر لغو مجوز فروش نفت ایران واکنش فوری معاملهگران را در بازارهای جهانی به دنبال داشت.
نفت خام آمریکا با افزایشی بیش از پنج درصدی به بیش از ۷۲ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام برنت همبا جهشی ۶ درصدی به حدود ۷۶.۵ دلار در هر بشکه رسید.