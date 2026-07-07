به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، اکبر فرج‌نیا اظهار کرد:در ادامه طرح‌های مقابله با انشعابات غیرمجاز و به‌منظور صیانت از پایداری شبکه برق، ۶ مرکز استخراج رمزارز در مناطق تحت پوشش این شرکت طی هفته اخیر شناسایی و پاکسازی شد.

وی گفت: با حذف این بار اضافی از شبکه، انرژی مصرفی معادل ۳۷۴ واحد مسکونی به مدار توزیع بازگشت.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای انجام این عملیات، تصریح کرد: با حضور تیم‌های عملیاتی واحد انشعابات غیرمجاز و حراست، ۳۴ دستگاه ماینر فعال در این مراکز ضبط و جمع‌آوری شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، استخراج غیرمجاز رمزارز را تهدیدی جدی برای پایداری شبکه توزیع دانست و افزود: هر دستگاه ماینر به‌طور میانگین مصرف برقی معادل ۱۱ واحد مسکونی دارد؛ لذا جمع‌آوری این ۳۴ دستگاه، فشار مضاعف ناشی از مصرف بی‌رویه و شبانه‌روزی را از روی شبکه توزیع کاهش داده و ظرفیت برق ۳۷۴ خانوار را به شبکه بازگردانده است.

فرج‌نیا به اهمیت مدیریت مصرف در روزهای اوج بار تابستان اشاره کرد و گفت علاوه بر مقابله با مصارف غیرمجاز، همراهی شهروندان در مدیریت مصرف برق یک ضرورت ملی است.

وی با دعوت از عموم مشترکان برای پیوستن به پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی، از شهروندان خواست با تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی عدد ۲۵ و کاهش استفاده از تجهیزات پرمصرف در ساعات اوج بار، صنعت برق را در تامین انرژی پایدار یاری کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی سبا (سفیران بهینه‌سازی انرژی)، هدف از این پویش را فرهنگ‌سازی و ارتقای دانش عمومی در حوزه بهینه‌سازی انرژی عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از شهروندان درخواست کرد هرگونه فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را از طریق سرشماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ یا سامانه فوریت‌های برق ۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند.

وی تاکید کرد: گزارش‌دهندگان پس از بررسی و تایید، از پاداش‌های نقدی پیش‌بینی‌شده برای این طرح بهره‌مند خواهند شد.