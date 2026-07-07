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سخنگوی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضع انسانی در کوبا اعلام کرد: این نهاد بین المللی خواستار پایان تحریمها علیه کوبا است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران افزود: دبیرکل سازمان ملل متحد به طور کلی وضعیت بشردوستانه در کوبا را از نزدیک دنبال کرده است.
او تصریح کرد: ما با همکاری تیم کشوری سازمان ملل متحد تلاش میکنیم در این شرایط دشوار، تمام توان خود را برای حمایت از مردم کوبا به کار بگیریم.
دوجاریک با بیان اینکه سازمان ملل همچنین در تلاشها برای رساندن سوخت به کوبا با اهداف بشردوستانه مشارکت داشته است، گفت: ما همچنان نسبت به وضعیت موجود در این کشور و تاثیر کمبود مداوم انرژی، و پیامدهای زنجیرهای آن بر خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش و خدمات اساسی، بسیار نگران هستیم.
سخنگوی سازمان ملل با تاکید بر انجام اقداماتی برای کاهش این وضعیت تاکید کرد: بدیهی است که "آنتونیو گوترش" دبیرکل سازمان ملل همچنان بر این باور است که نیاز گستردهتری به گفتوگو، همکاری و احترام به حقوق بینالملل وجود دارد.
دوجاریک تصریح کرد: دبیرکل سازمان ملل همچنین موضع دیرینه مجمع عمومی سازمان ملل را یادآوری میکند و بهطور مستمر خواستار پایان دادن به تحریمها علیه کوبا بوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل سالانه موضوع لغو تحریمها علیه کوبا را بررسی و تصویب میکند، اما آمریکا فشارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از طرح آن در نشست امسال شده بود. کوبا نیز شکایت رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل درباره ارائه داد که محاصره انرژی آمریکا را بررسی کند.
«برونو رودریگس» وزیر امور خارجه کوبا امروز ( سه شنبه) شکایت رسمی کشورش را درباره اقدامات تهاجمی آمریکا از جمله محاصره انرژی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد و گفت که محاصره انرژی آمریکا، خدمات ضروری مانند مراقبتهای بهداشتی، تامین مواد غذایی و حمل و نقل را به خطر انداخته است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکنون ۳۱ بار با رای خود، محاصره اقتصادی علیه کوبا را با اکثریت قاطع محکوم کرده است. آمریکا بیش از شش دهه است که تحریم اقتصادی و تجاری علیه کوبا را اعمال کرده است. این تحریمها بر اقتصاد این کشور آمریکای لاتین بشدت تاثیر گذاشته و در دولت دونالد ترامپ نیز با اقدامات قهری و یکجانبه بیشتری مواجه شده است.
محاصره اقتصادی، تجاری و مالی تحمیل شده توسط آمریکا علیه کوبا با عمر بیش از ۶۰ ساله، طولانیترین تحریمها در تاریخ بشریت است که به بالاترین سطح، سیاستهای غیر انسانی و بدون مشروعیت واشنگتن در تحمیل رنج و گرسنگی و ناامیدی بر مردم این کشور کارائیب را به تصویر میکشد.