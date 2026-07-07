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اوقات شرعی ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵، ۲۳ محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۸ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۳ و ۴۲ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و ۱۸ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۲۰ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۳ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۴۲ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۳ دقیقه
ذکر روز چهارشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا حی و یا قیوم
حدیث روز:
احکام شرعی:
خريد امتياز مغازهاى که غذاى حرام مىفروشد
سوال) آيا خريد امتياز و مالکيت مغازهاى که غذاى حرام هم مىفروشد جايز است؟
جواب) اگر امتياز، امتياز صرفاً اغذيه فروشى است، خريد امتياز محل کسب و ملک آن اشکال شرعى ندارد ولى شرعاً مجاز به فروش اغذيه حرام نيست. (استفتائات مقام معظم رهبری)