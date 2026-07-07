به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵، ۲۳ محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۸ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۴۲ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۸ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۰ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۳ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا حی و یا قیوم

حدیث روز:

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اضمنوا لي ستّا من أنفسكم أضمن لكم الجنّة أصدقوا إذا حدّثتم و أوفوا إذا وعدتم و أدّوا إذا ائتمنتم و احفظوا فروجكم و غضّوا أبصاركم و كفّوا أيديكم.

شش چيز را براى من ضمانت كنيد تا من بهشت را براى شما ضمانت كنم، راستى در گفتار، وفاى به عهد، بر گرداندن امانت، پاكدامنى، چشم بستن از گناه و نگه داشتن دست (از غير حلال).(نهج الفصاحه ص ۲۱۶، ح ۳۲۱ {شبیه این حدیث در معدن الجواهر ص ۵۳ )

احکام شرعی:

خريد امتياز مغازه‌اى که غذاى حرام مى‌فروشد

سوال) آيا خريد امتياز و مالکيت مغازه‌اى که غذاى حرام هم مى‌فروشد جايز است؟

جواب) اگر امتياز، امتياز صرفاً اغذيه فروشى است، خريد امتياز محل کسب و ملک آن اشکال شرعى ندارد ولى شرعاً مجاز به فروش اغذيه حرام نيست. (استفتائات مقام معظم رهبری)