

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت الله سیدمحمد میرباقری در برنامه تلویزیونی به وقت ایران به تشریح ابعاد تاریخی تشییع پیکر مطهر امام شهیدمان پرداخت.

سؤال : به ماجرای انتقام شما چطور نگاهی دارید؟

آیت الله میرباقری: واقعاً شهادت رهبرمان یک حادثه بزرگی است و اصلاً نمی شود از کنار عظمت آن گذشت. ما بزرگانی از علمای شیعه را در طول تاریخ داشته ایم، علمای اسلام که به شهادت رسیده اند و حتی رساله های مستقلی هم در این زمینه نوشته شده است که شهدای بزرگی از علمای بزرگ شیعه را نام می برند. در دوره معاصر ما هم شهدای بزرگی از روحانیت داریم ولی این شهادت یک شهادت استثنایی است. یعنی کسی در تراز مرجعیت و جامعیت ایشان و موقعیتی که نسبت به تشیع و دنیای اسلام و یک مرجع رسمی و بزرگ است و جایگاه ایشان در دنیای اسلام و بعد بخصوص بعد از جنگ 12 روزه موقعیت ایشان در دنیا عظمت پیدا کرد و رهبر آزادگان جهان شدند. این حادثه کار عجیبی است که یهود در طول تاریخ با اسلام و تشیع درگیر بوده است، ضربه هم می زده ولی این کاری که نسبت به شیعه انجام بدهد کم سابقه بوده است. البته نمی گویم نمی خواسته ولی نمی توانسته و برای او فراهم نبوده است و از اینواقعه نمی شود به سادگی گذشت.

ما اگر بخواهیم تاریخ سیاسی خودمان را بخصوص انقلاب اسلامی را توضیح بدهیم حتماً قبل و بعد از شهادت ایشان متفاوت است. لذا این حادثه بزرگی است و تمام شده نیست و این آغاز یک مرحله جدید است و اتفاقاتی است که بین ما و جبهه دشمن می افتد. کما اینکه در مقیاس تاریخی و بزرگ آن، شهادت سیدالشهداء پایان یک کار نیست، آغاز یک مرحله جدیدی از درگیری بزرگ بین جبهه حق و جبهه باطل، دستگاه شیطان و دستگاه انبیاء است. فاجعه ای که در عاشورا اتفاق افتاده است آغاز یک اتفاقات بزرگ در عالم است، در کائنات اثر گذاشته است، این هم همینطور است. گاهی تلقی من این بود که بیانی که از معصومین راجع به علائم ظهور نقل شده است که فرموده اند یکی شهادت نفس زکیه است، این صرفاً یک علامت نیست، گویا یک اتفاق بزرگی همراه با این شهادت می افتد، کما اینکه در جهان این اتفاق دارد می افتد، در باطن جامعه ایران، دنیای تشیع، دنیای اسلام و و جهان دارد می افتد و این به نتیجه خواهد رسید.

نکته بعد اینکه نسبت به این خون بزرگ و خون های عزیزی که ریخته شد از فرمانده ها و دانشمندان و زن و کودکان عزیزی که به شهادت رسیده اند، این را ما اگر بخواهیم پاسخی به دشمن بدهیم را مورد مطالعه قرار بدهیم باید در دو مرحله بحث کنیم. یک مرحله مسئله قصاص است که حتماً باید کسانی که مباشرتاً یا با واسطه دخالت در این امر داشتند حتماً باید محاکمه شوند و قصاص شوند. بعضی ها که شناخته شده اند و بعضی ها هم که اتهام هایشان اثبات نشده است باید پیگیری شود و بعد از اثبات حتماً باید به بدترین شکل قصاص شوند. یکی از دستگاه هایی که ما باید فراهم کنیم، همین پاسخگویی به این ترورها و جنایت ها است و این یکی از ظرفیت هایی است که ما باید در تمام قوا برای اینکه دشمن به نقطه تعادل برسد، این را باید فراهم کنیم. بنابراین این یکی از وظیفه های مهم ما است که باید فراهم کنیم در سطحی که بتوانیم توازن را برهم بزنیم.

سؤال : ما به این انتقام می گوییم، شما این را با لفظ دقیق تر قصاص می فرمایید؟

آیت الله میرباقری: بله، من می گویم انتقام از این بزرگ تر است، یک قصاص داریم. درخصوص قتله امام حسین، یک قصاص داریم که تقریباً خیلی از آنها را جناب مختار قصاص کرد. ولی این انتقام سیدالشهداء نیست، انتقام سیدالشهداء آن چیزی است که در یک مراحل تاریخی پیچیده تنظیم می شود تا به ظهور می رسد. یکی از روزهای ایام الله که روزی پیروزی حق است، روز ظهور است، شعار پرچمداران امام زمان، شعار خود حضرت است. این مسیر انتقام یک مسیر بسیار امر بزرگی است، خونی که دشمن در عاشورا ریخته است انتقام اش از کل بساط شیطان باید جمع شود که جمع خواهد شد منتها در یک مراحلی. البته این انتقام به این معنا که خدای متعال دستگاه شیطان را نابود کند، روز عاشورا می توانست نابود کند، کما اینکه سیدالشهداء هم می توانستند این کار را انجام بدهند.

وقتی سران جن حضرت از مدینه که بیرون آمدند، نقل می کنند، سران جن خدمت حضرت آمدند و گفتند شما برگردید ما کار را تمام می کنیم، حضرت گفتند اگر بنا بر این باشد من خودم از شما تواناتر هستم. ماجرایی که نسبت به حضرت امیر اتفاق می افتد انتقام اش خیلی بزرگ است، ولی حضرت حوصله ای دارند، به حضرت عرض کردند شما چطور با این همه قدرت و اسم اعظم و اینها، فرمودند ما خزانه دار خداوند هستیم، نمی خواهم بگویم طلا و نقره های عالم دراختیار ما است، ما اصرار تدبیر خدا در عالم می دانیم و پای تدبیر الهی می ایستیم. پس معنی انتقام این نیست که خداوند نمی تواند یک روزه بگیرد، چون باید یک اتفاقاتی ذیل آن بیفتد، باید جبهه حق ساخته شود، باید صف منافق و مؤمن تفکیک شود، درجات ایمان شکل بگیرد، یک اتفاقاتی بزرگی در تاریخ باید بر محور عاشورا بیفتد آن زمان پایان آن هم یک جبهه آماده فراهم می شود که برای دنیا نمی جنگد، بلکه شعارشان برای دفاع از خون امام حسین می جنگند و این قدر بزرگ می شوند. چون اگر انسان در این تراز تربیت نکنید او با انگیزه خودش وارد میدان می شود، این که انتقام خون امام حسین نیست.

سؤال : حضرت آقا در انتقام خون حاج قاسم گفتند انتقام اش اخراج امریکایی ها از منطقه است. آیا ریختن طرح اخراج امریکایی ها از منطقه مکفی و قصاص است؟

آیت الله میرباقری: قطعاً نیست. دو کار باید انجام شود، یکی اعاده قوه کنیم برای انتقام، یک اعاده قوه کنیم برای قصاص. نمی شود از قصاص گذشت، یعنی اگر در اینجا موازنه بهم بخورد دست دشمن باز می شود، ما موازنه را در دو میدان باید طراحی کنیم و این هم طرح می خواهد و خودش یک کار پرفراز و نشیب است و در انقلاب اسلامی هم چیزهایی داشته ایم. اسم این هم به هیچ وجه ترور، دشمن ممکن است متهم کند به ترور، نه پاسخ به ترور دشمن را ما می گوییم قصاص.

سؤال : در این اعاده قوه، عملاً باید برای قصاص هم برویم و هزینه کنیم و برنامه ریزی کنیم؟

آیت الله میرباقری: بله، همینطور است.

سؤال : دامنه و گستره آن چطور می تواند باشد؟

آیت الله میرباقری: یک زمانی طرحی را تقدیم من کردند که ما اصلاً احتیاج به قوه قضا در عالم داریم، باید یک قضای اسلامی داشته باشیم و کسانی که تجاوز و تعدی به حقوق بشریت می کنند، به ملت های دیگر و حقوق آحاد مردم، اینها را محاکمه علنی کنیم و وکلای آنها هم در دادگاه حاضر باشند و یک دادگاه رسمی باشد منتها با احکام الهی باشد و بعد هم حکم صادر کنند. نه فقط راجع به اشخاص حقیقی، شخصیت های حقوقی، حقیقی، دولت ها، شرکت ها و آنهایی که به مردم تعدی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی می کنند، خون مردم را می ریزند، ما باید اینها را حتماً محاکمه کنیم. پشتوانه اجرایی آن هم این است که به ملت ها آگاهی بدهیم و هم ملت ها را برای احقاق حقوق خودشان توانمندسازی کنیم. الان یکی از راههای قصاص است که باید یک دادگاهی داشته باشیم که براساس قضای اسلامی یک به یک احکام شان مشخص شود. بعضی ها خیلی واضح است و بعضی ها مبهم است، کاملاً وقتی حکم معلوم شد بعد ظرفیتی برای اجرای آن فراهم کنیم، برنامه ریزی برای اجرا هم می خواهد. قضاهای بین المللی که اینها درست کرده اند، پشتوانه برای آن درست کرده اند. ما حتماً باید یک منظومه ای توانایی های اجرا داشته باشیم که بتوانیم جلوی ترور را بگیریم و قدرت قصاص داشته باشیم. حکم صادر کنیم، حکم هم اجرا شود، مشخص شود برای دستگاه قضا است. اگر قصاص را رفعیت کنید، حیات جامعه بشری در معرض خطر قرار می گیرد.

سؤال: می گویند بازدارندگی یعنی کشور بتواند به روال طبیعی خودش برگردد؟

آیت الله میرباقری: یکی از امور آن بازدارندگی جبهه حق در مقابل جبهه باطل است. اگر موازنه در آن امور به نفع آنها باشد امنیت دنیای اسلام و حق را برهم می زنند.

سؤال: انتقام خون حضرت امام شهید و شهدای ما چه می دانید؟

آیت الله میرباقری: نمی شود از قصاص رفعیت کرد، طراحی موازنه در قصاص کنیم. پشتوانه این می تواند دستگاه قضا باشد، اگر قضای اسلامی هم نیست، در کشورمان قضای بین اللملی ساختارش ایجاد نشده است که باید ایجاد شود. الان ما در شرایط نظم جدید هستیم، یکی از کارهایی که باید انجام بدهیم این است که ساختارهای جدید در جهان ایجاد کنیم، هم پیمان های جدیدی برای خودمان ایجاد کنیم. باید ساختار موازی با قضای دستگاه غرب در جهان ایجاد کنیم. این کار هم کار بسیار منطقی است، این کار کاملاً روشن و قانونی و با یک قضای روشن، ولی حتماً هم اجرا می شود. پشتوانه اجرایی هم باید برای آن درست کنیم، توانمندسازی کنیم، این یک طرح است.

اگر به قصاص هم با نگاه خام نگاه کنیم، خطا در آن اتفاق می افتد، بعد روایت های خطا از آن می شود، به ترور تبدیل می شود، ما که تروریست نیستیم که، ما در مقابل ترور می ایستیم و قصاص می کنیم، حق داریم که خونخواهی کنیم. ولی از این بالاتر است وقتی یک خون بزرگی ریخته می شود، این باید به یک حرکت بزرگ تبدیل شود در مسیری که این خون بزرگ ریخته شده است تا آن حرکت به نتیجه برسد. در عاشورا جریان انتقام را می بینید ولی انتقام باید ذیل عاشورایی امت ساخته شود، با بصیرت، کم کم علاوه بر بصیرت دشمن را بشناسد، موضع گیری و صف بندی کند، ظرفیت شدت روحی و امکانات نظری و عملی و سخت افزار و نرم افزار را فراهم کند، بعد یک حرکت بزرگ در زیر سایه امام زمان اتفاق می افتد و آن می شود انتقام که مراحل آن هم در زیارت عاشورا توضیح داده می شود. آدم وقتی به حادثه عاشورا نگاه می کند، اگر حادثه را در حد حادثه ای که نصف روز بوده است و زد و خوردی بوده است و تمام شده است، از این جنگ ها در تاریخ زیاد دیده ایم. ولی اگر دیدید حادثه عاشورا تمام عالم را متحول کرده است، حضرت با حرکت قهرمانانه و مظلومانه خودشان عالم را متحول کرده اند.

این در یک مراحلی تبدیل می شود به طرح انتقام، چه بخواهید چه نخواهید. همه قوای عالم دراختیار این خون قرار می گیرند برای خونخواهی، از ملائکه ای که نازل شده اند که گفته اند بعداً بیایید و بقیه قوا، امتی که ساخته می شود، یک بصیرت تاریخی پیدا می کند، صف بندی را می فهمد. بین ابن زیاد و عمر و سعد و سیدالشهداء نیست، بین جبهه تاریخی است. این باید تبدیل به صف بندی شود که می شود جهاد کبیر که نگذاریم آنها جبهه ما را در خودشان منحل کنند، استقامت کنیم. بعد تبدیل می شود به صفا و ؟؟ بعد می شود خونخواهی در رکاب امام زمان، و بقیه مراحلی که سلوک اجتماعی و فردی بر محور عاشورا است. وقتی این مسیر اتفاق می افتد یک جبهه ای اتفاق می افتد یک امام منصور می خواهد، خونخواهی به این راحتی ها اعمال نمی شود. پس یک طرح بزرگ است، این طرح بزرگ هم شناخت از عظمت این خونی که باید انتقام اش را گرفت باید حاصل شود، واقعه را به عظمت اش بشناسیم، بعد صف دشمن و صف حق را بشناسیم و بعد بین این صف دشمن و صف حق یک موضع گیری و صف قتالی شکل بگیرد.

سؤال : ما کجای این هستیم؟

آیت الله میرباقری: یک ائمه ای دارد که این کار را دنبال می کنند، ما باید در طرح امامان بزرگ حرکت کنیم. این طرح طرحی است که در عین اینکه نیاز به سرعت دارد، یک ساعت را نباید از دست بدهیم، ولی دنبال دولت مستأجر هم نباید باشیم. این کار بزرگ زیرساخت ها و مقدماتی می خواهد. حضرت آقا وقتی فرمودند که مجازات امریکا این است که از منطقه بیرون برود و انتقام خون شهید اینطور گرفته می شود. طراحی های ماقبل از انقلاب اسلامی یک طرف، یک طراحی جدی برای یک جنگ منطقه ای با امریکا شروع کردند. این زیرساخت می خواست، بیش از همه آمادگی ذهنی می خواست، بیش از همه یک همگرایی و همدلی بین مؤمنان می خواست و یک فضاسازی جهانی می خواهد که محق باشید یک جنگ منطقه ای به راه بیندازید. آقا طراحی های آن را کردند و بعد هم روزهای آخر گفتند که اگر اینبار جنگ شروع شود منطقه ای است و خون خودشان را هم بالای این کار گذاشتند.

سؤال : شاید برخی ها بگویند حضرت آقا فرمودند اخراج امریکایی ها از منطقه ولی امریکایی ها که خارج نشدند امریکایی ها به ما حمله کردند، دسته ای از فرمانده های بزرگ ما را به شهادت رساندند، رفتند و آمدند دوباره خود حضرت آقا را به شهادت رساندند. بله ما در واکنش یک جنگ منطقه ای را رقم زده ایم، اما همین الان هم کشور به شرایط عادی برنگشته است، نبردی درگرفته است، یادداشتی امضاء شده است، در صرافت اجرای این یادداشت تفاهم هستیم، یک جایی را اجرا نمی کند و جایی را رد می کند. یعنی این محقق شده است یا نشده است؟

آیت الله میرباقری: محقق می شود در مسیر تحقق است. ما حتماً باید بدانیم که حق پیروز است و همیشگی در درگیری حق و باطل و در هر درگیری روایت ما باید روایت فتح باشد. این توهم و خیال نیست، درگیری همیشه در مدار فتح است، منتها فتح قواعدی دارد. امام خامنه ای شهید می فرمایند، امید و نگاه بنده نسبت به آینده این کشور خیلی روشن است، بنده می دانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت را به متعالی ترین درجات برساند و بدانید که ملت ایران به برکت اسلام، به برکت نظام اسلامی، بدون تردید به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران، نه یک ملت کوچک، ملت بزرگی که پرچمدار یک تمدن و یک نهضت بزرگ جهانی در مقابل رنسانس است. بدانید که توطئه دشمن، خرابکاری دشمن، حمله دشمن، ضربه دشمن هیچ اثری نخواهد داشت و به معنای واقعی کلمه دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست بکند. سؤال من این است که غلطی کرده است یا نکرده است؟

سؤال : بله، بالاخره خود حضرت آقا بیان کننده این سخنان را به شهادت رسانده اند.

آیت الله میرباقری: هیچ غلطی یعنی اگر شما بایستید، طرح را درست جلو ببرید، او به اهداف نمی رسد، شما به اهداف تان می رسید، معنایش این است. اگر امام فرمودند امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، یعنی امریکا نمی تواند به ما ضربه اقتصادی بزند، خب بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان است، بزرگ ترین قدرت نظامی جهان است، بیشترین روابط را با دولت ها و ملت ها دارد، چرا نمی تواند برای ما مضیقه ایجاد کند اینکه تصور ساده است، هیچ کودکی همین‌جوری فکر می‌کند امام بزرگوار ما هم می‌فرمودند چرا آقا اینجا می‌فرمایند ما پیروزیم دشمن غلطی نمی‌تواند بکند، دشمن می‌خواهد این ملت را حذف کند در جهاز هاضمه خودش می‌خواهد فرهنگشان، سیاستشان، اقتصادشان را ببلعد این بلعیدن فقط اقتصادی نیست تا احساس می‌کند پرچمی مقابل فرهنگ آنها علم شده در عالم می‌خواهد این پرچم را بیندازد هضمش کند این لقمه خیلی از هاضمه او بزرگ‌تر است.

سوال: بعضی‌ها انقلت می‌کنند که شما یک روایتی می‌کنید از خودتان و فتح و پیروزی تان که هیچ‌وقت شکست نمی‌خورید حالا به تعبیر عامیانه می‌گویند شما بچه حزب‌اللهی‌ها همیشه یک رواتی از خودتون می‌کنید که شما همیشه برنده معرکه‌اید می‌شود بهم بگویید شما کی شکست می‌خورید؟

آیت الله میر باقری: وقتی‌ از مسیر خدا فاصله بگیریم مسیر خدا شکست ندارد زینب کبری (س) به تعبیر امام شهیدمان در جهاد تبیین اول روایت از عاشورا را کردند وگرانه دشمن روایات دیگری می‌کرد روایت حضرت روایت فتح است، دیگر ما بحسب ظاهر ضربه بزرگ‌تر از عاشورا نداشتیم که دستگاه شیطان بتواند بزند به جبهه حق که درست است، مصیبتی است که در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سر‌های قدسیان همه بر زانوی غم است آقا یک نصفه روز رفتند کاری هم نتوانستند، زنانشان اسیر شدند مردان کشته شدند و تمام شد اسلام و به حضرت این را می‌گفتند گفتند شما بروید به شهادت برسید اسلام تمام است حالا اسلام تمام شده یا اسلام ماند، یک کسی در شام به امام سجاد عرض کردید دیدید شکست خوردید حضرت آقا گفتند بگذار اذان مؤذن اذان بگوید معلوم می‌شود کی پیروز شده گفتمان ما پیروز است یا گفتمان شما، شما پیروزی را چی می‌بینید.

سوال: ببینید البته این منافاتی با این ندارد؟

آیت الله میرباقری: ولی ببینید همین را شما چجوری می‌بینید این این‌طور نیست که زینب کبری (س) دارند نگاه غلط می‌کنند اصلاً عیناً نگاه قرآنی است این داستانی که از حضرت زینب نقل شده که همه تان مکررا ملاحظه فرمودید همه مخاطبان ارجمند بهتر از من می‌دانند در مجلس ابن زیاد سر مطهر سیدالشهدا مقابله ابن زیاد است اهل بیت هم به عنوان اسیر بردن دتو دارالعماره کوفه‌ای که مرکز حکومت امیرالمؤمنین است، بنی امیه باید بگویند که ما صد درصد پیروزیم یا نه، او همین احساس را می‌کرد دیگر.

سوال: صحنه‌سازی، صحنه‌سازی پیروزی است؟

آیت الله میرباقری: ابن زیاد احساس پیروزی مطلق می‌کرد، با حضرت گفت‌و‌گو‌هایی کرد حرف‌هایی زد شنیده‌اید بددهنی‌هایی کرد آخرش گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد کار خدا رو چگونه دیدی فرمود: ما رایت الا جمیلا یه طرح خدا دارد طرح شما شکست خورده است شما شیطانید زشت‌ترین طرح است که بیاییم بزنیم بکشیم اسیر کنیم درست همین کاری که الان دشمنان ما می‌کنند حضرت دوتا نکته گفتند یکی اینکه فرمودند که هؤلاء قوم و کتب الله علیهم اینها قومی بودند با خدا عهد شهادت بسته بودند خدای متعال این عهد عاشقانه را قبول کرد اینها هم سعی کردند خودشان را از موانع بگذرانند و پای خونشان ایستادند این شکست است؟ یعنی انسان عاشقی که با خدا قرار می‌بندد و پای قرارش می‌ایستد این شکست خورده؟ امیرالمؤمنین وقتی از همین سرزمین کربلا عبور می‌کردند به صفین جملاتی دارد راجع به این که اصلاً سابقه نداشته که این روایت غیر از شکست است این مضمون آیه قرآن است من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی ... مومنین با خدا قرار دارند که امیرالمؤمنین فرمود مصداق اصلی اش من هستم حضرت حمزه و حضرت جعفر با خدا قرار بستیم تا پای خون مان پای اسلام و طرح وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بایستیم اون‌ها رفتند من هم منتظرم این شکست است به نظر شما؟ شهادت حضرت در محراب مسجد کوفه شکست است؟ یا پیروزی؟ نه اینکه ما متوهم پیروزی هستیم این پیروزی است وقتی دشمن مجبور می‌شود در مقابل مقاومت سیدالشهدا تمام اصول انسانی که را ازش دم می‌زد زیر پای خودش بگذارد این آغاز تغییر فرهنگ جهان است.

سوال: یعنی اگر جمهوری اسلامی ایران، می‌خواهم روشن بکنم برای هم خودم اول و هم بیننده‌ها اگر امریکایی‌ها میومدند ترور گردن می‌زدند جنگ می‌کردند و ما مسیرمان را تغییر می‌دادیم؟

آیت الله میرباقری: آن شکست است.

سوال: باهمه نقد‌هایی که وجود دارد، می‌شد این بند را به تفاهم اضافه بکنیم، می‌شد این بند را نپذیریم؟

آیت الله میرباقری: حتماً این‌طور است یعنی حتماً مؤمن برگردد خودش را نقد کند اصلاً ببینید نقد در مسیر فتح است شکست مطلق که نقد ندارد که آسیب‌شناسی ندارد که ما به هیچ وجه نباید روایت مان روایت شکسته باشد.

سوال: این را یک بار دیگر روشن کنید؟

آیت الله میرباقری: می‌گویم شما اگر دارید در مسیر فتح حرکت می‌کنید و طرح فتح دارید در درون طرح فتح می‌توانید خودتان را بازسازی کنید جبهه نفاق و مومن جدا کنید، اصلاً می‌دانید یکی از برنامه‌های طولانی انبیا جدا کردن سطح منافق و مومن است این آیه شریفه را دیدی دظاهرش راجع به فتح مکه است لو تزیلوا عذاب الذین کفروا اگر مؤمنین در مکه نبودند ما زودتر بساط اینها را جمع می‌کردیم بساط کفار ر حضرت فرمود علت تاخیر ظهور این است باید صف‌ها جدا بشود مؤمنینی هستند که باید بیایند و بع حضرت ملحق شوند یک عده هم می‌روند آن طرف طراحی هم به گونه‌ای است که امکان عوض کردن فضای زندگی هست می‌تواند مؤمن کافر شود و کافر مومن شود، پس بنابراین طرح فتح طرح استبدال دارد طرح تفکیک دارد صف‌ها جدا می‌شوند یک طرح بزرگ است اگر ما بایستیم دشمن به تعبیر امیرالمومنین هیچ‌وقت باطل محض طرف‌دار ندارد حق و باطل را قاطی می‌کند این‌هایی شعار حق می‌دهند شاهد حقوق‌بشر می‌دهند، دفاع از آزادی ملت‌ها می‌دهند وقتی شما استقامت می‌کنید نقابشان را می‌اندازند امپراتوری امریکا امپراتوری غرب عریان می‌شود معلوم می‌شود این بدترین نظام سلطه است اسمش دموکراسی و آزادی حقوق بشر است آقای شهید ما مکرر در طوفان الاقصی فرمودند دیگر بحث از تمدن غرب نکنید چرا این اتفاق می‌افتد وقتی شما مقاومت می‌کنید مجبور می‌شوند این کار را می‌کنند ابن زیاد به هیچ وجه یزید به هیچ‌وجه دلش نمی‌خواهد خون سیدالشهدا را بریزد می‌داند این پرهزینه است ولی وقتی استقامت می‌کنی مجبور می‌شود، نه بیعت می‌کنی نه فرار می‌کنی وقتی هیهات من الذله می‌گویی می‌گوید خوب بزنیم بکشیم مسیر پیروزی اینجوری گشوده می‌شود خدا امتحان می‌خواهد چی‌کار کند اگر ما می‌خواستیم دستگاه شیطان را یک شبه شکست می‌دادیم کاری ندارد که ولی بحث این است که چه اتفاقی باید در عالم بیفتد آن اتفاق دارد می‌افتد شما اگر در مدار حق باشید پیروزید می‌دانید علتش چیه در این درگیری حق و باطل خدای متعال طرف ماست یکی از جملاتی که حضرت زینب به ابن زیاد گفتند، گفتند چرا این قدر کوتاه‌بینی خیال می‌کنی ما جنگی را تمام کردیم که دارید برد و باختش را مشخص می‌کنید شروع شده یک درگیری خدا شما را در یک صحنه جمع می‌کند محاجه می‌شود، مخاصمه می‌شود ببینید پیروز اون روز کیست یعنی این درگیری حکمی دارد حکمش خداست به وجود مقدس نبی اکرم در دل همه سختی‌ها کی می‌خواهد عالم را تغییر بدهد بر بنای توحید عالم را بسازد، بتکده‌ها را ویران کند می‌فرماید فاصبر حتی یحکم الله این دعوا حکم دارد خیال کردید که دعوا تمام می‌شود خدا حکم می‌کند، شما اگر بزرگی این طرح را نبینید اگر ایام‌الله درون این طرح را نبینید احساس شکست می‌کنید به حضرت موسی وقتی مامور می‌شود (ان اخرج قومک من الظلمات الی النور) بهش می‌گویند اینها را متذکر شو ایام‌الله کی ایام فتوحات حق است (ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور) برای آنهایی که پای طرح خدا می‌ایستند، شکرگزار طرح انبیا هستند زود بیرون نمی‌آیند تا کار سخت شد این ایام‌الله آیات و نشانه‌های راه است ایام‌الله کی روز‌های پیروزی از روزی که فرعون زمین می‌خورد، سه روز دارد ظهور، رجعت، قیامت خوب وقتی طرح بزرگ است مراحلش هم بزرگ است آدم‌ها باید بزرگ میشوند در این طرح انبیا مشکلشلن همین بوده می‌خواستند آدم بزرگ تربیت کنند فرعون می‌خواسته مثل تمدن غرب آدم‌های متعلق دنیا درست کند آدمی که همه خوف و طمع در دنیا خلاصه می‌شود تبعیت از فرعون می‌کند این یعنی مسیر فتح یعنی امتی بسازید صف را آرام‌آرام تفکیک کنید دشمن از دوست فاصله بگیرد مؤمنین درجات پیداکنند درجات رو به رشد بروند این یک طرح بزرگ است این خون سیدالشهدا پایش ریخته شده.

سوال: موقعی که رکود بزرگ توی هزار و نهصد و بیست اواخرش نهصد و سی رخ داد یکی از دلایلی بود که جنگ جهانی بعداً به بوجود اومد اقتصاد کلاسیک چی می‌گفت می‌گفتش دست نامرئی بازار کار‌ها را درست می‌کند، اما در بلندمدت، اما یک کینزی پیدا شد که همه بحثش این بود گفت در بلندمدت هم ما مرده‌ایم و بله ممکنه تا هشتاد سالگی بیاید درست کند ولی همه ما در سراسر جهان ما توی بدبختی مردیم پس دولت‌ها باید بیایند تقاضای مؤثر ایجاد بکنند و حالا می‌خواهم بدانم آیا این چیزی که شما می‌گویید آیا اینطوری که در بلندمدت رخ می‌دهد و در بلندمدت هم ما مرده‌ایم یا نقشی؟

آیت الله میرباقری: حالا سؤال اول سؤال می‌کنم او در کوتاه‌مدت حالا کاری انجام داد، واقعاً کاری کرد؟ نظام سلطه عوض شد؟

سوال: رکود کم شد.

آیت الله میرباقری: رکود به نفع کی کم شد؟ اول مشخص شود که آن‌ها کاری نکرده‌اند در عالم و، اما دوم فرق جبهه حق بر باطل همین است خدای متعال در سوره حدید خیلی عجیب این را می‌گوید وقتی طرح بزرگ نبی اکرم را مطرح می‌کنند حالا الان مجال نیست آن شش آیه اول که آیات توحیدی فوق العاده است می‌فرماید: این خدا رسولی دارد و طرحی به این خدا و رسول ایمان بیاورید امکانات تان را بیاورید اینجا خرج کنید مواظب باشید دیر نیایی دقبل الفتح و بعد الفتح دارد این طرح قبل الفتح بیایید می‌شود قبل از ظهور بعد نتایج را یکی یکی می‌گوید حالا می‌رساند به اینجا می‌گوید آنهایی که در این طرح در دوره قبل الفتح می‌آیند در کنار امام می‌ایستند جان و مالشان را می‌دهند اینها چیزی از دست ندادند خدا امکاناتشان را مضاعف می‌کند به اجر کریم می‌رسند که اجر کریم هم توی این سوره با صحنه قیامت توضیح داده شد بعد می‌فرمایند اینهایی که ایمان آوردند به خدا و رسول اینها برندگان این صفند این‌جوری نیست کسی که در دوره قبل الفتح توی این می‌میرد ازدست رفته که روایت فتح یک رکنش همین است در سوره آل عمران که روایت فتح می‌کند از جنگ احد یک آیه اش همین است (ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل‌الله امواتاً بل احیانا ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله) وقتی طرح کوچیک شد در یک طرح مارکسیستی آنهایی که می‌میردند زیر ارابه تاریخ له میشوند که بقیه به قله برسند اینها باخته‌های تاریخ هستند ولی شهدا باخته‌های تاریخ هستند؟ فرمود شما میمیرید ولی آنها نمی‌میرند نسبت به آنچه خدا بهشون داده است خوشحالند و صف شان را هم می‌بینند که پشت سریز‌ها می‌آیند شهیدند شما از این بالاتر می‌خواهید اگر فرض کنید آدم به یک امکانات ظاهری رسید بعد از دنیا رفت این را شما بهش می‌گویید تمتع ولی کسی در مسیر حق شهید شد آیا بهش می‌گویید تمتع؟ اتفاقاً از آیاتی که در روایت فتح است همین است یک جمله طولانی دارد زیارت ناحیه مقدسه می‌دانید همشه اش بیان مصیبت است یه نقلی دارند سید مرتضی یک کمی با نقل معروف متفاوت است ایشان می‌گوید اینجوری شروع کنید دستوراتی میدهد می‌گوید بیایید بایستید کنار گودی قتلگاه اولین ده تا آیه را بخوانید و بعد زیارت ناحیه بخوانید والا احساس شکست می‌کنید شما روایت قرآن ببینید ما هیچ‌وقت در طول تاریخ از عاشورا احساس شکست نکردیم همیشه احساس عزت کرده شیعه در عین اینکه احساس مظلومیت کرده اگر احساس شکست می‌کرد که حرکت نمی‌کرد.

سوال: حالا در اینجا اون سر بحث این می‌شود که بعضی‌ها می‌گویند اگر ما این روایت را بپذیریم یعنی اینکه باشد ما باید روایت پیروزیمان را و روایت فتح مان را محافظت بکنیم و همیشه داشته باشیم اون‌ور قصه این‌طور می‌شود که وقتی شما می‌آیید در همین بستر آسیب‌شناسی می‌کنید می‌گویید مگر من در مسیر پیروزی نیستم که تو الان داری به من نقد می‌کنی؟ آقا من این را رفتم، من دارم عینی‌اش می‌کنم در این شرایط کنونی مان آقا من رفتم الان شرایط را اینجور محقق کردم بالاخره به دشمن ضرباتی زدم اون ور قصه بالاخره مخاطب می‌گوید آقا توی همین الانی که داری تشییع جنازه انجام می‌دهی تشییع پیکر مطهر حضرت آقا را دارید انجام می‌دهید همین الان رهبر این کشور حضور علنی ندارد حضور روی زمین ندارد یعنی شرایط امنیتی؟

آیت الله میرباقری: این شکست انبیا نیست کتاب مرحوم شیخ صدوق دارند کمال‌الدین می‌گویند حضرت را در خواب دیدند وجود مقدس بقیه الله ارواحنا فداه فرمودند یک کتاب در واقع در باب من بنویس عرض من خیلی کتاب نوشتم گفتند نه به روش غیبت انبیا بعد ایشان بیدار شدند کتاب نوشتند انبیا غیبت داشتند در طرح خودشان این که معنی شکست نیست.

سوال: پس معنی چیه؟

آیت الله میرباقری: اینکه دیگر شکست معنی‌اش این نیست، دوره‌ای که حضرت موسی از مصر می‌روند به سمت جناب شعیب مدین اونجا‌ها و بعد خودشان را تربیت می‌کنند ساخته میشوند برای دریافت طرح و وحی ید بیضا و عصا و معجزات، آیا دوره شکست طرح است؟ ببینید طرح انبیا از طرح شیطان بزرگ‌تر هم است هم افق هایش بزرگ‌تر است همه در دنیا ظهور دارد، رجعت دارد، قیامت دارد، برزخ دارد، دیگر طرح بزرگ است توهم نیست که، کسی که همه طرحش یا همه آرمانش و رویایش می‌شود رویای امریکایی این یک جور زندگی می‌کند این هم در مسیر پیروزی بخواهد حرکت کند در مسیر پیروزی یک چیز را شکست می‌داند اصلاً ما نمی‌خواهیم به اصطلاح گفتاردرمانی کنیم اگر شما نگاه تان بزرگ نشود که نمی‌توانید مسیر را درست ببینید که نمی‌توانید لوازم حرکت در مسیر را ببینید من از شما سؤال می‌کنم سیدالشهدا و اصحاب شان از کسانی است که هیچی بدست نیاوردند؟ باخت مطلق دادند؟ که تاریخ پیروز بشود یا قله پیروزی مال آنهاست یا‌ای‌ها نفس المطمئنه خطاب به اونهاست در گودی قتلگاه طرح را وقتی بزرگ می‌بینیم آیات، آیات عجیب است این ده تا آیه که می‌گوید اینها را بخوانید بعد بروید در گودی قتلگاه زیارت ناحیه مقدسه بخوانید دوتاش همان چیز‌هایی است که حضرت زینب (س) به ابن زیاد فرمودند یکی‌اش عرض کنم (من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه) اینها با خدا قرار دارند پای خدا بایستند خونشان را بدهند خدا هم قبول کرده این چه باختیه آدم با خدا قرار ببند هستی اش را با خدا ببندد قرآن می‌فرماید این خون را که باید بدهی که، آنهایی که می‌جنگند در راه چه کسی خون میدهند در راه رهبران اپستینی شان می‌دهند ما در راه خدا می‌دهیم کشته‌های آنها باخت دادند یا ما؟ ما چه باختی دادیم؟ یک آیه دیگر که تمسک کردند خدای متعال می‌فرمایند که حالا بیان ایشان است خدا دستور داده این آیه را قبل از ورود به گودی قتلگاه بخوان (اللهم فاطر السماوات و الارض) تو در اختلاف‌ها حکمی در اختلاف بین سیدالشهدا و بنی‌امیه تو حکمی وقت خدا حکم است کسی که خدا طرف‌دارش است پیروز است یک آیه اش آیه اذن به انتقام، اولین آیه‌ای که می‌گویم (ازن علی الذین یقاتلون) راجع به شهداست و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل‌الله آیات دیگر این روایت این نگاه قرآن است. این که به آدم می‌گویند شب‌ها بیدار باشد تا صبح قرآن بخواند همراهان حضرت اینجوری هستند همراهان وجود مقدس نبی اکرم، چون اگر می‌خواهی با حضرت حرکت کنی باید این افق‌ها را ببنیید، اگر ندیدی با حضرت همراه نمی‌شوی هر کسی از ظن خود شد یار من طرح انتظار همین است طرح بزرگ است حضرت دارند کار بزرگی می‌کنند مراحل فتح دارد ببینید سوء تفاهم نشود که ما هی شکست‌ها را پیروزی بنویسیم.