سازمان هوانوردی پاکستان اعلام کرد: یک فروند هواپیمای ترابری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به یک شرکت خصوصی که از شارجه عازم پاکستان بود، در مسیر بندر کراچی ناپدید شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان هوانوردی پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت ترابری کی-۲ ایرویز در مسیر شارجه به کراچی، در ساعت ۲۱ و ۱۸ دقیقه سه شنبه به وقت محلی مشکل سامانه ناوبری را گزارش کرد و به سرعت از سوی برج مراقبت کراچی هدایت شد.

با این حال؛ ۳ دقیقه بعد هواپیما در رادار مشاهده شد که به سرعت در حال کاهش ارتفاع و تغییر جهت سریع بود، متعاقباً ارتباط رادار در ۱۵۵ مایل دریایی غرب کراچی قطع شد.

به دنبال این حادثه، مرکز هماهنگی نجات فعال و عملیات جست‌و‌جو و نجات هماهنگ از طریق سازمان‌های مختلف در دریا برای یافتن هواپیمای گمشده آغاز شد.

پاکستان اعلام کرد که این هواپیمای ترابری دارای پنج خدمه بوده است.

این حادثه در حالی روی داده است که فعالیت‌های نظامی ارتش آمریکا در این منطقه در ساعات اخیر به‌شدت افزایش یافته است. تعدادی از رسانه‌ها احتمال هدف قرار گرفتن این هواپیما از سوی آمریکا را مطرح کرده‌اند.