به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه از حملات تجاوزکارانه به چند نقطه در جنوب ایران خبر داد.

سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) اعلام کرد که در واکنش به حملات ادعایی ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، حملات تجاوزکارانه‌ای را به چند نقطه در جنوب ایران انجام داده است.

در بیانیه ارتش آمریکا ادعا شده است: «نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا، مجموعه‌ای از حملات قدرتمند علیه ایران را آغاز کرده‌اند تا هزینه‌های سنگینی را به دلیل هدف قرار دادن و حمله به کشتی‌های تجاری حامل خدمه غیرنظامی بی‌گناه در یک آبراه بین‌المللی تحمیل کنند».

سنتکام در ادامه ادعاهایش افزود: «حملات آمریکا در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند، انجام شده است.

تجاوز آشکار ایران، بی‌دلیل، خطرناک و نقض آشکار آتش‌بس بود».