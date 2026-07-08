وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران را مصداق نقض فاحش بند ۱۰ يادداشت تفاهم اسلام آباد خواند و پیامدهای این عهدشکنی را متوجه دولت آمریکا دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه ای اقدام خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران را که مصداق نقض فاحش بند ۱۰ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است، شدیدا محکوم کرد و مسئولیت پیامد‌های این عهدشکنی را متوجه دولت آمریکا دانست.

در این بیانیه آمده است: در شرایطی که کمتر از ۲۰ روز از امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد سپری شده است، اعلام لغو مجوز عمومی صادر شده در تاریخ ۲۱ ژوئن نشانه دیگری از سوء نیت، بی ثباتی و قابل اعتماد نبودن هیئت حاکمه آمریکا است. این در حالی است که در ۲۰ روز گذشته آمریکا، مستقیما یا به واسطه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، بار‌ها مرتکب نقض‌های کوچک و بزرگ مواد مختلف یادداشت تفاهم شده است.

این بیانیه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از زمان امضای یادداشت تفاهم در تاریخ ۲۸ خرداد تاکنون با حسن نیت کامل و با استفاده از همه ظرفیت‌های خود، برای ایفای تعهدات خود وفق یادداشت تفاهم تلاش کرده است. با وجود این، دولت آمریکا بنا به عادت همیشگی همزمان با نقض تعهدات خود، در صدد توجیه آنها به بهانه‌های گوناگون بوده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار درباره پیامدهای پیمان‌شکنی آمریکا، هر اقدامی را که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند، اتخاذ خواهد کرد.