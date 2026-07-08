معاون بین‌الملل وزیر امور خارجه حملهٔ آمریکا به اهدافی در جنوب ایران را مصداق نقض جدی بند‌های ۱ و ۲ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد دانست و تاکید کرد: ایران اقدامات قاطعی را در صیانت از منافع و امنیت ملی خود انجام خواهد داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون بین‌الملل وزیر امور خارجه در واکنش به حملهٔ آمریکا به اهدافی در جنوب ایران در پیامی در فضای مجازی نوشت: اقدام آمریکا در لغو اسقاطیه تحریم فروش نفت ایران، مصداق نقض فاحش بند ۱۰ و عملیات های نظامی بعدی این کشور علیه ایران نیز مصداق نقض جدی بندهای ۱ و ۲ یادداشت تفاهم اسلام آباد است.

آقای غریب آبادی افزود: آمریکا در ۳ هفته گذشته نیز به‌واسطهٔ اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان و اظهارات تهدیدآمیز علیه ایران، بار‌ها مرتکب نقض بند‌های ۱ و ۲ یادداشت تفاهم شده است.

معاون بین‌الملل وزیر امور خارجه تاکید کرد: ایران ضمن هشدار جدی درباره پیامدهای پیمان‌شکنی آمریکا، اقدامات قاطعی را در صیانت از منافع و امنیت ملی خود انجام خواهد داد.