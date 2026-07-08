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خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در استان هرمزگان گفت: دقایقی پیش صداهای انفجار در بندرعباس، سیریک و قشم شنیده شد؛ طبق گزارشها، بخشی از این صداها ناشی از اصابت پرتابه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین اژدهایی در ارتباط تلفنی با شبکه خبر گفت: حدود ۱۰ صدای انفجار در بندرعباس دقایقی پیش شینده شد.
وی افزود: منشاء صداها در حال حاضر مشخص نیست ممکن است این صداها ناشی از پرتابهها به قصد شلیک متقابل در دریا و همچنین فعالیت پدافندها باشد.
اژدهایی گفت: ۸ انفجاری که در شهرستان سیریک صورت گرفته ناشی از اصابت پرتابه بوده است.
خبرنگار استان هرمزگان افزود: صداهایی که بر اثر پرتابه در منطقه طاهرویی در شهرستان سیریک شنیده شده یک منطقه لنج سازی است، ممکن است در مناطق دیگری هم باشد که در پی کسب اطلاعات تازه هستیم به محض دستیابی به اطلاعات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.
اژدهایی گفت: ۶ صدای انفجار هم در یک روستای ماهیگیری در قشم شنیده شد، البته برخی از صداها ممکن است منشاء آن شلیک متقابل باشد.
با اینحال تا این لحظه هیچ مقام رسمی یا نهادهای نظامی و انتظامی منطقه ماهیت این صداها را تأیید یا تکذیب نکرده است.