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منابع خبری از حملات هوایی مجدد رژیم صهیونیستی به بخش هایی از جنوب لبنان خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه المیادین اعلام کرد که شهرک «بیت یاحون» و منطقه حدفاصل شهرکهای «برعشیت» و «بیت یاحون» در جنوب لبنان هدف حملات هوایی جنگندههای رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.
توپخانه رژیم اشغالگر هم مستمر حومه نبطیه الفوقه و مفدون در جنوب لبنان را هدف قرار میدهد.
این گزارش تاکنون جزئیاتی درباره تلفات یا خسارتهای احتمالی ناشی از این حملات منتشر نکرده است.
این تجاوز نقض آتش بس در لبنان و یادداشت تفاهم ایران و آمریکا به شمار میرود.