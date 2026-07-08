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سفیر ایران در سازمان ملل در نشست مجمع عمومی گفت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مخالفت قاطع خود را با هرگونه تحریم اقتصادی، تجاری و مالی اعمالشده علیه کشورهای مستقل و دارای حاکمیت، از جمله کوبا، اعلام میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ایروانی روز سه شنبه به وقت محلی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره «ضرورت پایان دادن به تحریم اقتصادی، تجاری و مالی اعمالشده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه کوبا» افزود: مایه تاسف است که به رغم بیش از شش دهه درخواستهای مکرر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اکثریت قریب به اتفاق جامعه بینالمللی، ایالات متحده نه تنها به تحریمها و اقدامات تنبیهی خود علیه یک کشور مستقل و دارای حاکمیت پایان نداده است، بلکه محاصره اقتصادی، تجاری و مالی را تشدید کرده که پیامدهای ویرانگری برای مردم کوبا به همراه داشته است.
سفیر ایران در سازمان ملل افزود: این محاصره، شرایط زندگی را وخیمتر، کمبود سوخت را تشدید، تولید برق و تامین انرژی الکتریکی را مختل و عملکرد خدمات عمومی ضروری را تضعیف کرده، مانع تامین مواد غذایی، داروها و تجهیزات پزشکی شده، دسترسی به دیگر کالاهای اساسی را محدود کرده و بشدت توسعه پایدار این کشور را با محدودیت مواجه ساخته است.
ایالات متحده این اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی را با تهدیدهای مکرر و بیپروا به استفاده از زور و اقدامات تجاوز نظامی مستقیم، تشدید کرده که مغایر منشور سازمان ملل متحد و اصول اساسی حقوق بینالملل است.
او ادامه داد: تمام این سیاستهای یکجانبه و قهری مهار نشده، همراه با اعمال مداوم اقدامات قهری یکجانبه، با هدف انکار حق تعیین سرنوشت یک کشور مستقل و وادار کردن آن به پذیرش دخالت خارجی در امور داخلی انجام میشود که به منزله تلاشی برای تسلیم کوبا است و نقض اصول شناختهشده حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد، از جمله اصول تثبیتشده برابری حاکمیتها و عدم دخالت در امور داخلی، محسوب میشود.
سفیر ایران در سازمان ملل گفت: عزم راسخ ما برای مخالفت با چنین سیاستهای یکجانبه و قهری، که روح منشور سازمان ملل متحد را تضعیف میکند و با قرار دادن یک کشور عضو بالاتر از حقوق بینالملل، نظم بینالمللی را بیثبات میکند، همچنان پابرجاست.
در حالی که هشتادمین سالگرد امضای منشور سازمان ملل متحد را گرامی میداریم، همه ما مسوولیت جمعی داریم که در مواجهه با چنین نقض آشکار اهداف و اصول آن، صرف نظر از دیدگاههای سیاسی متفاوتمان، سکوت نکنیم. اعتبار منشور به اجرای مداوم و بیطرفانه آن بستگی دارد.
اعتبار منشور به اجرای مداوم و بیطرفانهی آن بستگی دارد. به عنوان کشوری که در طول سال گذشته در دو نوبت با تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل مواجه شدهایم، تاکید میکنیم که رعایت منشور سازمان ملل متحد نمیتواند گزینشی باشد و همچنین نمیتواند مشمول استانداردهای دوگانه باشد.
ایروانی تصریح کرد: هرگونه ادعایی در مورد تعهد کشورهای عضو به اهداف و اصول منشور باید با تمایل آنها به محکوم کردن سیاستهایی که صلح و امنیت بینالمللی را به خطر میاندازد و ایستادگی واحد در رد چنین اقداماتی در هر کجا و توسط هر کسی که رخ دهد، سنجیده شود.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مخالفت قاطع خود را با هرگونه تحریم اقتصادی، تجاری و مالی اعمالشده علیه کشورهای مستقل و دارای حاکمیت، از جمله کوبا، اعلام میکند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: ما همچنان به حمایت از حذف کامل همه اشکال اقدامات قهری یکجانبه که ملتها و پایههای همکاری بینالمللی و همزیستی مسالمتآمیز را تضعیف میکند، ادامه خواهیم داد.
مجمع عمومی سازمان ملل سالانه موضوع لغو تحریمها علیه کوبا را بررسی و تصویب میکند، اما آمریکا با فشارهای دیپلماتیک خواستار جلوگیری از طرح آن در نشست امسال شده بود.»
«برونو رودریگس» وزیر امور خارجه کوبا امروز شکایت رسمی کشورش را درباره اقدامات تهاجمی آمریکا از جمله محاصره انرژی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد و گفت که محاصره انرژی آمریکا، خدمات ضروری مانند مراقبتهای بهداشتی، تامین مواد غذایی و حمل و نقل را به خطر انداخته است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکنون ۳۱ بار با رای خود، محاصره اقتصادی علیه کوبا را با اکثریت قاطع محکوم کرده است.