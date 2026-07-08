رئیس جمهور پس از شرکت در مراسم استقبال رسمی از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و زیارت حرم حضرت امیرالمومنین (ع) دقایقی پیش نجف اشرف را به مقصد تهران ترک کرد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام برنامه‌های سفر خود به عراق، بامداد چهارشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۵ نجف اشرف را به مقصد تهران ترک کرد.

رئیس‌جمهور در این سفر که به منظور شرکت در آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شد، ضمن حضور در مراسم رسمی استقبال و ادای احترام به مقام شامخ آن قاعد عظیم الشان، با آقای علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

پزشکیان همچنین در جریان حضور در شهر مقدس نجف اشرف، به زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) مشرف شد و مورد استقبال گرم و پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر علوی قرار گرفت.

رئیس جمهور با تولیت آستان مقدس علوی نیز دیدار و گفت‌و‌گو داشت.