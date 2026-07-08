به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ طبق گزارشی که همزمان با نشست سران ناتو در ترکیه منتشر شد، انتظار می‌رود که مجموع هزینه‌های نظامی اعضای این پیمان در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۱.۸ تریلیون دلار برسد که حدود ۱۱ درصد بیشتر از هزینه ۱.۶۳ تریلیون دلاری این پیمان در سال ۲۰۲۵ است.

پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۱.۰۳ تریلیون دلار برسد که تقریبا ۵۷ درصد از کل هزینه‌های ناتو را تشکیل می‌دهد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که آلمان با ۱۴۷ میلیارد دلار، انگلیس با ۱۱۰ میلیارد دلار، فرانسه با ۸۰ میلیارد دلار، ایتالیا با ۵۷ میلیارد دلار، لهستان با ۵۳ میلیارد دلار، کانادا با ۵۲ میلیارد دلار و ترکیه با ۴۸ میلیارد دلار در رده‌های دوم تا هشتم قرار بگیرند.

این گزارش حاکی است که هزینه‌های نظامی پنج کشور لیتوانی، استونی، لتونی، لهستان و یونان در سال ۲۰۲۶ بیش از ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود که میانگین هزینه‌های نظامی ناتو در سال ۲۰۲۶ به ۲.۸۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اعضای این پیمان برسد.

سران ناتو در نشست سال گذشته در لاهه هلند توافق کردند که تا سال ۲۰۳۵ حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های نظامی و سایر حوزه‌های مربوطه اختصاص دهند.

طبق این توافق، ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های نظامی و ۱.۵ درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی به حوزه‌های امنیتی مربوطه از جمله زیرساخت‌های حیاتی اختصاص خواهد یافت.