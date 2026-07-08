عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به سوابق نقض تعهدات آمریکا در برجام و جنگ‌های پیشین، خواستار پاسخ قاطع به ایجاد مزاحمت‌های دریایی در تنگه هرمز و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان شد و تفاهم‌نامه با یک دولت بی‌ثبات را بی‌معنا دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در تشریح جزئیات نقض آتش‌بس از سوی آمریکا، از جمله ایجاد مزاحمت‌های دریایی در تنگه هرمز، گفت: متأسفانه بعد از آتش‌بس و در حین مذاکرات، آمریکا به‌طور مکرر آتش‌بس و مفاد تفاهم‌نامه را نقض کرده است؛ البته این موضوع مسبوق به سابقه بوده و بار‌ها تأکید شده که آمریکا قابل اعتماد نیست.

وی افزود: ما این رفتار آمریکا را در برجام، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز دیده‌ایم؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره بود، طرف آمریکایی مکرراً به تعهدات خود پایبند نبود. نه تنها شاهد نقض آتش‌بس هستیم، بلکه سایر بند‌های ضروری و تعهدات، از جمله خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به‌ویژه در لبنان، نیز توسط آنان نقض شده است.

سعیدی تصریح کرد: از ابتدای آتش‌بس شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی ده‌ها بار به مردم مظلوم در جنوب لبنان حمله کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص تحولات منطقه اظهار داشت: در بحث تنگه هرمز که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و تصمیم‌گیری درباره آن با ایران می‌باشد، آمریکا باز هم به دنبال دستیابی به اهداف پلید خود در این منطقه است؛ این در حالی است که ایران تأکید کرده عبور و مرور هر شناوری در این منطقه باید با ترتیبات و تصمیمات ایران صورت گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر یک از بند‌های تفاهم‌نامه‌ای که آمریکا نقض می‌کند، بر روند مذاکرات تأثیرگذار است؛ مطمئن باشید که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه پاسخ داده و خواهند داد.

سعیدی گفت: آمریکا پایبند به هیچ کدام از قواعد بین‌المللی و منشور بین‌المللی نیست، اقدامی را که در جنگ رمضان انجام داد و بالاترین مقام یک کشور را ترور و به شهادت رساند، قطعا جنایت جنگی را مرتکب شد، ملت بزرگ ایران اسلامی و امت اسلام سوگوار هستند و در حال برگزاری مراسمات تشییع پیکر مطهر امام شهیدمان هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: متاسفانه می‌بینیم که آمریکای جنایتکار هیچ تعهد اخلاقی را ندارد و توسط رئیس‌جمهور این کشور شاهد تهدید هستیم.

وی گفت: خواسته به حق و مطالبه جدی ملت بزرگ ایران اسلامی و امت اسلام انتقام است و این موضوع جدی است و در حد یک شعار نیست، پرچم‌های سرخی را که تمام مردم و آزادی‌خواهان در دست دارند نشان‌دهنده این است که حتما این انتقام اتفاق خواهد افتاد.

سعیدی افزود: این انتقام فقط ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی نخواهد بود، هر فرد و هر کشوری که با آمریکای جنایتکار همکاری کرده باشد مطمئنا باید مجازات شود، مطمئن باشید که ملت بزرگ ایران اسلامی و همه مسلمانان جهان انتقام خون رهبر شهیدشان را خواهند گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان وقتی این حضور و صحنه‌های بسیار کم‌نظیر را از ملت بزرگ ایران می‌بینند تاب تحمل را ندارند و دست به یک‌سری از اقدامات خلاف قواعد بین‌المللی و خلاف تفاهم‌نامه‌ای که خودشان امضا کرده‌اند، می‌زنند.

وی افزود: دشمنان بودند که التماس مذاکره و آتش‌بس داشتند، در حال حاضر هم مطمئناً نیروهای مسلح در اوج آمادگی هستند و درس پشیمان‌کننده‌ای را به آن‌ها خواهند داد.

سعیدی گفت: ملت بزرگ ایران اسلامی مطمئن باشند که فرزندان این مرز و بوم از منافع جمهوری اسلامی ایران و خطوط قرمز ایران عقب‌نشینی نخواهند کرد، جمله مشهور رهبر شهیدمان که زمان بزن در رو تمام شده است؛ اگر یکی بزنند، ده بار خواهند خورد، این را حتما عملیاتی شده و خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با نقض‌های مکرر آمریکا وضعیت تفاهم‌نامه به چه شکلی خواهد بود، گفت: تفاهم‌نامه‌ای که آمریکا بندهای مختلف آن را نقض می‌کند، بند اول که خاتمه جنگ در همه جبهه‌هاست، در آن تفاهم‌نامه آمده که به‌ویژه در لبنان، ما شاهد حمله دوباره رژیم صهیونیستی بودیم.

وی افزود: اگر وضعیت به این صورت باشد و آمریکا بخواهد مرتب تفاهم‌نامه را نقض کند، یک کشور ظالم و مستکبر با یک رئیس‌جمهور روان‌پریشی که هیچ ثبات شخصیتی ندارد، تفاهم معنایی ندارد.