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شبکه سیانان به نقل از منابع آگاه گزارش داد، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا چهارشنبه به سرزمینهای اشغالی سفر میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس گزارش سیانان، انتظار میرود که هگست با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دیدار کند.
بر اساس این گزارش، یکی از اهداف این سفر رفع نگرانی رژیم اشغالگر درباره احتمال فروش جنگندههای رادار گریز اف-۳۵ به ترکیه است.
به گزارش سیانان، هنوز مشخص نیست که آیا برنامه این سفر تحت تاثیر حملات شبانه آمریکا به ایران قرار میگیرد یا خیر.
نتانیاهو سهشنبه شب در مصاحبهای با شبکه سیانان گفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه «متحد نمونه آمریکا نیست» و او اسرائیل را «تهدید به نابودی میکند.»
یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است گفت که هگست به همراه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در اجلاس ناتو به ترکیه سفر کرده است و چهارشنبه از هیئت آمریکایی جدا شده و به اسرائیل میرود.
ترامپ سهشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با اردوغان گفت: تصمیم فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه را خواهیم گرفت و رابطه ما با آنکارا بهتر از گذشته است. من هیچگونه نگرانی از دستیابی ترکیه به جنگندههای اف-۳۵ ندارم.
رئیس جمهوری ترکیه نیز درباره خرید جنگنده از آمریکا خاطرنشان کرد: به ما وعده داده شده است که پنج فروند جنگنده اف-۳۵ تحویل داده خواهد شد.