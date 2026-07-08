به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک مستقیماً به ادعا‌های تازه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه جزیره گرینلند باید تحت کنترل ایالات متحده قرار بگیرد واکنش نشان داد.

ترامپ روز گذشته در اجلاس سران ائتلاف ناتو در شهر آنکارا بار دیگر ادعا کرد که این جزیره خودمختار متعلق به دانمارک که در حوزه قطب شمال است باید به کنترل آمریکا درآید.

ترامپ و فردریکسن برای شرکت در سی‌وششمین نشست سران ناتو در آنکارا حضور داشتند که در حاشیه آن، ترامپ ادعای چندباره خود مبنی بر لزوم الحاق گرینلند به ایالات متحده را آشکارا تکرار کرد.

مته فردریکسن در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در حاشیه این نشست، پاسخی قاطع و صریح داد و گفت: «گرینلند قطعاً برای فروش نیست. ما از همان ابتدا این را به‌وضوح اعلام کرده‌ایم.»

نخست‌وزیر دانمارک همچنین افزود که کشورش انتظار دارد ناتو به حاکمیت دانمارک بر این قلمرو احترام بگذارد.