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رونو رودریگز پاریلا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل تحریمهای آمریکا را مجازات جمعی مردم کوبا دانست که از هفت دهه پیش تاکنون ادامه داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر امور خارجه کوبا، در سخنرانی خود در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل با موضوع لزوم پایاندادن به محاصره اقتصادی و مالی واشنگتن علیه هاوانا، این محاصره را «مجازات دستهجمعی» مردم کوبا خواند و گفت: «دولت ایالات متحده یک جنگ چندبعدی و غیرمتعارف را علیه کوبا به راه انداخته که نزدیک به هفت دهه ادامه داشته و در هفت ماه اخیر، بیرحمانهتر و ظالمانهتر از همیشه شده است.»
برونو رودریگز پاریلا افزود: «توجه به این جنایت بیرحمانه، مسئولیت سازمان ملل متحد نیز هست.»
به گفته وزیر خارجه کوبا، خسارت ناشی از این تحریمها در بازه زمانی مارس ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ به رقم بیسابقه هشت میلیارد دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل هفت درصد افزایش داشته است. او خاطرنشان کرد این ارقام شامل «تأثیر شدید» محاصره سوختی که آمریکا از فوریه علیه کوبا اعمال کرده، نمیشود.
رودریگز با اشاره به مذاکرات دیپلماتیک اخیر هاوانا و واشنگتن تأکید کرد «هیچ پیشرفتی حاصل نشده» و تا زمانی که مقامهای آمریکایی «با کوبا مانند یک دشمن شکستخورده یا فتحشده و به مثابه مستعمره برخورد میکنند»، احتمالاً پیشرفتی هم در کار نخواهد بود.
بیشتر بلوکهای منطقهای، از جمله کشورهای آفریقایی و کارائیب، روز سهشنبه حمایت خود را از کوبا اعلام و محاصره آمریکا را محکوم کردند.
سفیر کشورمان در سازمان ملل هم در نشست مجمع عمومی گفت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مخالفت قاطع خود را با هرگونه تحریم اقتصادی، تجاری و مالی اعمالشده علیه کشورهای مستقل و دارای حاکمیت، از جمله کوبا، اعلام میکند.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در سخنرانی خود، اما مدعی شد: «هیچ محاصره آمریکایی علیه کوبا در کار نیست.»
نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درباره کوبا با وجود فشارهای دیپلماتیک واشنگتن برای جلوگیری از برگزاری آن تشکیل شد.
مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۱۹۹۲ هر ساله با اکثریت قاطع، قطعنامهای غیرالزامآور را برای لغو محاصره کوبا تصویب کرده است.