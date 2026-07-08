قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء اعلام کرد: در پی تجاوز آشکار ارتش تروریست آمریکا به نقاطی از کشورمان، نیرو‌های مسلح ضمن تاکید بر پاسخ قاطع، اعلام کردند مدیریت و امنیت تنگه هرمز تنها طبق ترتیبات جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء ، متن کامل بیانیه بدین شرح است:

بی سابقه‌ترین رویداد و حضور مردمی در تشییع و بدرقه قائد شهید امت اسلامی، شکست خفت باری را بر استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار وارد نمود.

ارتش تروریست آمریکا بدون هیچ گونه پایبندی بر تعهدات خود و در شرایطی که پیکر مطهر رهبر شهید مسلمانان و آزادگان جهان میهمان مسئولان و مردم سلحشور عراق می‌باشد در تجاوزی آشکار برخی از نقاط جنوب کشور عزیزمان ایران را مورد هدف قرار داد.

نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوز و اقدام تروریستی آمریکا پاسخ کوبنده‌ای می‌دهند و تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را به آنها نخواهند داد.

مجددا اعلام می‌گردد تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز، مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است.

مبدا هرگونه پشتیبانی از ارتش متجاوز آمریکا برای تجاوز به حاکمیت و سرزمین ایران اسلامی، هدف مشروع نیروهای مسلح خواهد بود.