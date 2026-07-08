رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به نقض تفاهم‌نامه توسط آمریکا گفت: دوره قلدری و باج‌گیری تمام شده است؛ راه به هیچ جایی نمی‌برید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با برشمردن موارد نقض تفاهم‌نامه توسط آمریکا در حساب کاربری خود در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به شرح زیر نوشت:

«کلیدی‌ترین موارد نقض تفاهم‌نامهٔ ۱۴ بندی توسط آمریکا»:

۱ - نقض ترتیبات ایرانی در تنگهٔ هرمز

۲- تهدید‌های مداوم به حملات نظامی بیشتر

۳- حمله به مناطق جنوبی ایران

۴- بازگرداندن تحریم‌های نفتی

۵- استمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان

دورهٔ قلدری و باج‌گیری تمام شده است، راه به جایی نمی‌برید، ما اهل عقب کشیدن و کوتاه آمدن نیستیم.