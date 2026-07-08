به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی شکوریان افزود: طرح بهسازی و مرمت راه‌های عشایری از ۱۵ خرداد آغاز شده است تا آخر تیر ادامه خواهد داشت. امسال همچنین حدود ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های عشایر نیز برفروبی شده است.

وی اضافه کرد: عملیات بهسازی عشایر با هدف حفظ و نگهداری راه‌های عشایری، رفع نواقص و آسیب‌دیدگی‌های ایجاد شده در مسیر‌ها و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تردد ایمن عشایر و جابه‌جایی دام در مناطق ییلاقی در حال اجرا است

مدیر امور عشایر جنوب سهند اظهار کرد: ایل‌راه‌های منطقه سهند به دلیل شرایط خاص اقلیمی، بارش‌های فصلی و تردد مستمر عشایر و دام، نیازمند مرمت و بازسازی دوره‌ای بوده و اقدامات لازم برای اصلاح و بهسازی بخش‌های آسیب‌دیده این مسیر‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تابستان هرسال ۶۵۰ خانوار عشایر از شهرستان‌های مهاباد، میاندوآب، ملکان، بناب، اسکو و مراغه به مراتع سهند کوچ می‌کنند.

شکوریان خاطر نشان کرد: این عشایر با ۷۰ هزار راس گوسفند و بز تا ۱۵ شهریور در ییلاق‌های سهند به پرورش دام و تولید فرآورده‌های دامی مشغول هستند.