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دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اعلام کرد که ضرورت ثبت مناسبتهای مربوط به شهادت و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در تقویم رسمی کشور مورد اتفاقنظر است، اما تعیین روز دقیق، عنوان و چگونگی گنجاندن این مناسبتها در تقویم، نیازمند طی فرایندهای قانونی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به درخواستهای مطرحشده برای ثبت روز شهادت و تشییع رهبر شهید انقلاب در تقویم رسمی کشور، اظهار داشت: اصل ضرورت این اقدام مورد وفاق همگان است و تلاش میشود تا این مناسبتها برای تقویم سال ۱۴۰۶ به نتیجه برسد.
وی افزود: مراحل نامگذاری روزها و هفتهها از شورای فرهنگ عمومی آغاز شده و پس از بررسی در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیم نهایی در این شورا اتخاذ میشود. آشنا خاطرنشان کرد که بررسی این موضوع مستلزم هماهنگی با دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای است و تلاش میشود از هفته آینده، پس از پایان مراسمها، این موضوع بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی با بیان اینکه تاکنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است، تصریح کرد: اینکه کدام روز، با چه عنوانی و به چه شیوهای این مناسبتها ثبت شوند، باید مراحل قانونی خود را طی کند.
آشنا درباره احتمال تعطیلی رسمی روز شهادت یا تشییع رهبر شهید نیز گفت: موضوع تعطیلی رسمی در حوزه اختیارات دولت است و شورای فرهنگ عمومی تنها وظیفه بررسی و پیشنهاد نامگذاری مناسبتها را بر عهده دارد.
وی همچنین از بررسی همزمان درخواستهای دیگری برای ثبت مناسبتهای جدید در تقویم خبر داد و گفت: درخواستهایی درباره شهدای میناب و شهدای شاخص در جنگ رمضان نیز به شورا رسیده که بررسی آنها از هفته آینده آغاز خواهد شد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است هر دو روز شهادت و تشییع رهبر شهید (نهم اسفند و پانزدهم تیر) در تقویم ثبت شوند، گفت: این امکان وجود دارد، اما تصمیم نهایی با شورای فرهنگ عمومی و سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
آشنا با تأکید بر اینکه افراد حقیقی و حقوقی میتوانند پیشنهادهای خود را به شورا ارائه کنند، افزود: هر پیشنهاد باید یک دستگاه یا نهاد متولی نیز داشته باشد تا پس از ثبت مناسبت، برنامههای فرهنگی، هنری، دینی، هویتی یا پژوهشی متناسب با آن در طول سال اجرا شود. وی در پایان همچنین درباره پیشنهاد ثبت «روز تنگه هرمز» در تقویم رسمی کشور گفت: این موضوع نیز جزو درخواستهای مطرحشده است و در دستور بررسی قرار دارد.