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مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور خیل عظیم عزاداران در شهر نجف اشرف، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهیدشان، بر گرد ضریح مطهر حضرت امیرالمومنین (ع) در نجف اشرف طواف داده و بر پیکرهای مطهر شهدا، نماز میت اقامه شد.
سحرگاه امروز؛ لحظه ورود پیکرهای مطهر شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب به مضجع مطهر امیرالمومنین علیهالسلام در میان شعار «لبیک یا علی علیهالسلام» عزاداران
تجمع عراقیها در محل تشییع پیکر رهبر شهید در نجف پیش از شروع مراسم
آمادهسازی خودروی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و خانوادۀ شهیدشان در شهر نجف عراق
سیل خروشان جمعیت در مسیر تشییع رهبر شهید انقلاب
حضور حماسی و پرشور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید ایران در نجف
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در آغوش خیل عظیم عزاداران عراقی در مسیر تشییع نجف اشرف
پیکرهای مطهر شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب وارد حرم سیدالشهداء علیهالسلام شدند
پیکرهای مطهر شهدای خانوادۀ رهبر شهید انقلاب، در جوار ضریح امام حسین(ع)
ندای «لبیک یاحسین علیهالسلام» عراقیهای حاضر در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف اشرف
حضور سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در نجف
پیکرهای مطهر شهدای خانوادهٔ رهبر شهید انقلاب در جوار ضریح حضرت عباس(ع)
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حال حرکت به سمت حرم حضرت امیرالمومنین علیهالسلام
اشکهای عزاداران عراقی حاضر در بینالحرمین، هنگام ورود پیکرهای مطهر شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب به حرم حضرت عباس علیهالسلام
پیکر قائد شهید امت وارد حرم امیرالمومنین(ع) شد
مرجع معظم تقلید شیعیان جهان و قائد شهید امت اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سیّدعلی خامنهای زائر حرم امیرالمؤمنین علیهالسلام شد
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی بر دستان مردم عزادار عراق در حال انتقال به جایگاه اقامه نماز در حرم امیرالمؤمنین علیهالسلام
اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی سیّد علی خامنهای توسط آیتالله حکیم در حرم مطهر امیرالمومنین علیهالسلام