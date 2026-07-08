همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، موکب خیمه‌گاه اهل‌بیت (ع) رفسنجان با استقرار در مشهد مقدس، خدمات اسکان رایگان به زائران این مراسم ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،موکب خیمه‌گاه اهل‌بیت (ع) رفسنجان همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، فعالیت خود را در مشهد مقدس آغاز کرد.

این موکب با هدف خدمت‌رسانی به زائرانی که برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی راهی مشهد شده‌اند، خدمات اسکان رایگان ارائه می‌کند.

بر اساس اعلام مسئولان موکب، پذیرش و اسکان زائران از ۱۵ تیرماه آغاز شده و تا پایان روز ۱۹ تیرماه ادامه خواهد داشت.

موکب خیمه‌گاه اهل‌بیت (ع) رفسنجان با تکیه بر مشارکت‌های مردمی و خادمان داوطلب، تلاش دارد با فراهم کردن فضایی مناسب برای اسکان زائران، سهمی در میزبانی از عاشقان و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) و شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی داشته باشد.