خادمان موکب های آذربایجان شرقی در آستانه تشییع و بدرقه قائد شهید اُمّت با برپایی ایستگاه های صلواتی در شهر مقدس مشهد آماده پذیرایی از زائران هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، فعالیت خادمان استان در قالب ۲۰ موکب، روایتی از همدلی، عشق بی منت و تلاش جهادی در مشهد مقدس برای خدمت رسانی به عزاداران و تشییع کنندگان پیکر قائد شهید اُمّت امام سیدعلی خامنه ای است.

آنها خود را از خطه ولایتمدار آذربایجان شرقی به مشهدالرضا رسانده اند تا با برپایی ایستگاه های صلواتی آماده پذیرایی از زائران باشند.