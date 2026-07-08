در حالی که مردم کرمان نیز با حضور گسترده در مراسم تشییع و برنامه‌های وداع، ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان دادند، مردم قم نیز در آیینی باشکوه با پیکر مطهر امام شهید، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، وداع کردند. تصاویر پیش‌رو گوشه‌ای از این حضور مردمی را به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، در شهر قم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد.

مردم قم با حضوری پرشور در این آیین، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا تأکید کردند.

این مراسم در حالی برگزار شد که مردم کرمان نیز همگام با دیگر نقاط کشور، با برپایی آیین‌های بدرقه، اعزام کاروان‌های مردمی و حضور در مراسم تشییع، عشق و ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته‌اند.

تصاویر پیش‌رو، گوشه‌ای از حال‌وهوای مراسم تشییع در شهر قم را روایت می‌کند؛ مراسمی که جلوه‌ای از همبستگی و همراهی مردم ایران در بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی بود.