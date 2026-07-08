پخش زنده
امروز: -
تیم ملی فوتبال سوئیس با برتری مقابل کلمبیا، به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای سوئیس و کلمبیا از ساعت ۲۳:۳۰ سهشنبه در ورزشگاه بیسیپلیس ونکوور به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با پیروزی نماینده اروپا در ضربات پنالتی همراه بود.
نیمه نخست با شروع بهتر کلمبیا همراه بود. زردپوشان با تکیه بر سرعت لوئیس دیاز و بازیسازی خامس رودریگز چند بار خط دفاع سوئیس را تحت فشار گذاشتند، اما واکنشهای خوب گرگور کوبل و بیدقتی مهاجمان کلمبیا اجازه نداد دروازه سوئیس باز شود. در سمت مقابل، سوئیس هم با محوریت گرانیت ژاکا و حرکات فابین ریدر تلاش کرد از میانه میدان به دروازه کلمبیا نزدیک شود، اما حملات این تیم هم نتیجهای نداشت. در ادامه بازی کمی آرامتر و متعادلتر دنبال شد و انگار ۲ تیم یکدیگر را به خوبی آنالیز کرده بودند و قادر به خلق موقعیتهای جدی نبودند؛ همین مسئله باعث شد تا نیمه اول بدون گل تمام شود.
در نیمه دوم، سوئیس کمی جلوتر آمد و با ارسال از کنارهها و نفوذهای اندویه، فشار بیشتری روی دروازه کلمبیا ایجاد کرد. یکی از صحنههای بحثبرانگیز بازی نیز با سرنگونی اندویه در محوطه جریمه کلمبیا رقم خورد، اما داور و VAR اعتقادی به پنالتی نداشتند. کلمبیا در ادامه با چند تغییر هجومی تلاش کرد ریتم تازهای به بازی بدهد و با ورود بازیکنانی مثل خوان کوئینترو و ریچارد ریوس، فشار بیشتری روی خط دفاع سوئیس آورد، اما دفاع منظم سوئیسیها و کمدقتی در ضربات آخر باعث شد قفل دروازهها همچنان بسته بماند.
در دقایق پایانی وقت قانونی، هر ۲ تیم برای زدن گل صعود تلاش کردند، اما نه حملات سوئیس نتیجه داد و نه ضدحملات کلمبیا به گل تبدیل شد تا این دیدار حساس با تساوی صفر - صفر وارد وقتهای اضافه شود. در وقتهای اضافی نیز بازی درگیرانه و فیزیکی دنبال شد، اما ۲ تیم موقعیتهایی برای باز کردن دروازه داشتند که قدر آنها را ندانستند تا برنده بازی در ضربات پنالتی تعیین شود.
در ضربات پنالتی سوئیسیها کمی متمرکزتر ظاهر شدند و با گل کردن ۴ پنالتی و استفاده از ۲ ضربه از دست رفته زردپوشان کلمبیا، پیروز شدند تا صلیبهای سرخ برای نخستینبار در تاریخ خود به جمع ۸ تیم برتر جهان راه یابند.
گرگور کوبل، دروازهبان سوئیس در پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. او در جریان بازی ۳ سیو کلیدی داشت و در ضربات پنالتی هم یک ضربه را مهار کرد.
سوئیس در یکچهارم نهایی به مصاف آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی خواهد رفت.