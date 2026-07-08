موکب «ماهان» که از نخستین روز برگزاری آیین‌های بدرقه آقای شهید ایران فعالیت خود را آغاز کرده، همچنان با ارائه خدمات به زائران عازم تهران، مشهد و قم، پذیرای عاشقان و ارادتمندان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،موکب «ماهان» که از نخستین روز برگزاری آیین‌های بدرقه آقای شهید ایران راه‌اندازی شده است، همچنان به زائرانی که برای حضور در مراسم‌های بدرقه و تشییع راهی تهران، مشهد و قم هستند، خدمات‌رسانی می‌کند.

این موکب در روز‌های گذشته با ارائه خدمات مختلف، از جمله پذیرایی و پشتیبانی از زائران، تلاش کرده است شرایط مناسبی را برای حضور مشتاقان در این مراسم فراهم کند.

خدمت‌رسانی در موکب «ماهان» با حضور خادمان و نیرو‌های اجرایی همچنان ادامه دارد و زائران پیش از عزیمت به شهر‌های محل برگزاری مراسم از خدمات این موکب بهره‌مند می‌شوند.

موکب «ماهان» به همت شهرداری کرمان برپا شده و تا پایان آیین‌های بدرقه آقای شهید ایران به زائران خدمت‌رسانی خواهد کرد.