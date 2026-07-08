مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، از حل و فصل ۳۰ درصد اختلافات کارگری و کارفرمایی از طریق سازش در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل بهروز رحیم زاده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری، از تمامی پرونده‌های رسیدگی شده اختلاف کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف استان بیش از ۳۰ درصد از طریق سازش میان طرفین مختومه شده است.

وی با اشاره به ماده ۱۵۷ قانون کار افزود: اولویت این اداره کل، حل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و سازش است و در صورت عدم توافق، پرونده‌ها در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف بررسی می‌شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل تأکید کرد: در حال حاضر ۱۵ هیأت تشخیص و ۷ هیأت حل اختلاف در استان فعال هستند و با هدف صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان، رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده‌ها را دنبال می‌کنند.