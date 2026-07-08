مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی، شهادت جانباز ۷۰ درصد، شهید سید علی عمادی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی، شهادت جانباز ۷۰ درصد , شهید سید علی عمادی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پرواز روح بلند جانباز سرافراز و اسوه صبر و استقامت، شهید سید علی عمادی به ملکوت اعلی، دل‌های ارادتمندان به فرهنگ ایثار و شهادت را سرشار از اندوه و داغ فراق کرد.

این یادگارِ سال‌های حماسه و غیرت، که پس از عمری مجاهدت و سال‌ها تحمل رنج‌های ناشی از مجروحیت، با کوله‌باری از ایمان و اخلاص به دیدار معبود شتافت، نمونه‌ای روشن از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود.

شهادت این عزیزِ سرافراز، هم‌زمان با آیین تشییع پیکر مطهر قائدِ امت، رهبرِ شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی)، معنایی ژرف از پیوند ناگسستنی جبهه ایثار و شهادت با قله‌های هدایت و ولایت را در دل تاریخ ثبت کرد؛ گویی شهید سید علی عمادی در لحظه وداع ملت با پیشوای شهید خویش، دعوت حق را لبیک گفت تا در صف مجاهدان راستین، در جوار رحمت واسعه الهی آرام گیرد.

اینجانب فقدان این شهید گرانقدر را به خانواده معظم و صبور ایشان، جامعه شریف ایثارگران و همرزمان آن شهید والامقام تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آن مسافر کوی دوست، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و شهیدان و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ