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سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل از آمادگی کامل مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل برای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی خبرداد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیدین هاشمی سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان در نشست شورای اداری این ادارهکل از تلاش شبانهروزی کارکنان راهداری استان در برپایی موکب و خدماترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید در محور سرچم قدردانی کرد و گفت: همکاران راهداری بار دیگر با حضور میدانی و جهادی خود، مسئولیتپذیری این مجموعه را در رویدادهای مهم ملی و مذهبی به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به نقش راهبردی سازمان راهداری در برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی افزود: از هماکنون تمامی شهرستانها، معاونتها و بخشهای مختلف باید با برنامهریزی دقیق، آمادگی کامل برای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی را فراهم کنند و ناوگان حملونقل، اکیپهای عملیاتی، شرکتهای حملونقل، تشکلهای صنفی و رانندگان نیز با هماهنگی کامل در این مأموریت بزرگ مشارکت داشته باشند تا خدماتی در شأن زائران ارائه شود.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان تعامل و همافزایی با انجمنهای صنفی، شرکتهای حملونقل و رانندگان را لازمه ارائه خدمات مطلوب دانست و تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت تشکلهای صنفی و مشارکت فعال بخش حملونقل میتوان خدمات شایستهتر و مؤثرتری به مردم و زائران ارائه کرد.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان اردبیل با بیان اینکه شرایط اعتباری کشور نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده است، اظهار کرد: اجرای پروژهها باید بر اساس نیازسنجی، اولویتبندی و مدیریت صحیح منابع انجام شود و در شرایط فعلی، اتمام پروژههای اولویتدار و شتاببخشی به تکمیل پروژههای نیمهتمام و در دست اجرا، مهمترین برنامه ادارهکل خواهد بود.
هاشمی تصریح کرد: با توجه به فصل اجرای پروژههای عمرانی، باید پیش از آغاز عملیات راهداری زمستانی، طرحهای اولویتدار و بویزه نیمه تمام به سرانجام برسند و پس از آن، متناسب با نیازهای استان و تأمین اعتبارات، اجرای پروژههای جدید در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین ارتقای ایمنی راهها و کاهش تصادفات را از مهمترین اولویتهای مجموعه راهداری عنوان کرد و افزود: ثبت دقیق اطلاعات تصادفات، شناسایی و اصلاح نقاط حادثهخیز و اجرای اقدامات پیشگیرانه، نقش مؤثری در کاهش تلفات جادهای و افزایش ایمنی کاربران راه خواهد داشت.
هاشمی همچنین نیروی انسانی را مهمترین سرمایه این مجموعه دانست و افزود: ارتقای معیشت و رفاه کارکنان و تکریم بازنشستگان، توسعه برنامههای فرهنگی، ورزشی و تشویقی و ایجاد انگیزه در بین همکاران ودر نظر گرفتن امتیازات شرایط سخت کاری برای بسیاری از راهداران از اولویتهای مدیریت جدید خواهد بود، چرا که خدمات مطلوب به مردم در سایه تلاش و رضایت کارکنان محقق میشود.
وی ذخیرهسازی کافی نمک، تأمین سوخت ماشینآلات و آمادگی کامل تجهیزات و نیروهای راهداری برای اجرای عملیات زمستانی را از دیگر اولویتهای ادارهکل برشمرد و خواستار آمادگی همه واحدها برای ارائه خدمات مطلوب به مردم در تمامی فصول سال بخصوص مواقع بحرانی و حساس شد.