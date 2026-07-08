به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مهدوی گفت: این حادثه شب گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با چند خودروی سواری رخ داد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به همراه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس با حضور در صحنه، بلافاصله اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی را برای مصدومین آغاز کردند. بر اساس ارزیابی‌های اولیه، یکی از حادثه‌دیدگان به دلیل شدت جراحات وارده در وضعیت وخیم قرار داشت که تحت مراقبت‌های ویژه درمانی به بیمارستان شهید مدنی منتقل شداما به دلیل شدت جراحات جان باخت.

مهدوی با بیان اینکه در این حادثه بیش از ۱۱ خودرو آسیب جدی دیدند ادامه داد: سه مصدوم دیگر این تصادف نیز پس از دریافت اقدامات درمانی لازم در محل، جهت تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید مدنی اعزام شدند



