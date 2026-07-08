تصادف زنجیرهای کامیون با خودروهای سواری ۳ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت
رئیس اورژانس استان البرز از وقوع تصادف یک دستگاه کامیون با چند خودروی سواری محدوده میدان طالقانی خبر داد و گفت: در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند و یک نفر جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
مهدوی گفت: این حادثه شب گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با چند خودروی سواری رخ داد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به همراه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: کارشناسان اورژانس با حضور در صحنه، بلافاصله اقدامات اولیه پیشبیمارستانی را برای مصدومین آغاز کردند. بر اساس ارزیابیهای اولیه، یکی از حادثهدیدگان به دلیل شدت جراحات وارده در وضعیت وخیم قرار داشت که تحت مراقبتهای ویژه درمانی به بیمارستان شهید مدنی منتقل شداما به دلیل شدت جراحات جان باخت.
مهدوی با بیان اینکه در این حادثه بیش از ۱۱ خودرو آسیب جدی دیدند ادامه داد: سه مصدوم دیگر این تصادف نیز پس از دریافت اقدامات درمانی لازم در محل، جهت تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید مدنی اعزام شدند
رئیس اورژانس البرز در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان، تصریح کرد: از تمامی رانندگان تقاضا داریم در هنگام تردد در جادهها، ضمن رعایت فاصله طولی مناسب با خودروهای سنگین و پرهیز از سرعت غیرمجاز، در صورت بروز هرگونه حادثه بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و مسیر را برای تردد خودروهای امدادی باز نگه دارند.
بررسیهای اولیه کارشناسان حاکی از آن است که خودروی سنگین به دلیل نقص فنی در سیستم ترمز و از دست دادن کنترل فرمان توسط راننده در سراشیبی تند میدان طالقانی کرج با خودروهای سواری برخورد کرد و در نهایت واژگون شد.
بی احتیاطی رانندگان خودروهای سنگین در عبور از این سراشیبی تند در گذشته نیز موجب بروز حادثه در این محدوده شده است.
تصادف زنجیرهای کامیون با خودروهای سواری ۳ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت تصادف زنجیرهای کامیون با خودروهای سواری ۳ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت تصادف زنجیرهای کامیون با خودروهای سواری ۳ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت تصادف زنجیرهای کامیون با خودروهای سواری ۳ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت تصادف زنجیرهای کامیون با خودروهای سواری ۳ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت تصادف زنجیرهای کامیون با خودروهای سواری ۳ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت تصادف زنجیرهای کامیون با خودروهای سواری ۳ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت تصادف زنجیرهای کامیون با خودروهای سواری ۳ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت