به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، در آستانه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس، دکتر شایسته، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به نکات کلیدی برای حفظ سلامتی بیماران دیابتی شرکت کننده در این مراسم، به شرح زیر تاکید کرد.

- پایش مداوم قند خون را فراموش نکنید

ازدحام جمعیت و پیاده روی طولانی، خطر افت قند خون را افزایش میدهد. اگر علائمی مثل گیجی، تاری دید، تعریق سرد، تپش قلب، لرزش یا ضعف ناگهانی داشتید، همان لحظه (حتی قبل از تست با دستگاه) یک نوشیدنی شیرین، آبمیوه یا قندحل شده در آب بخورید.

-مراقبت ویژه از پا‌ها (پیشگیری از زخم دیابتی)

با توجه به ایستادن و راه رفتن طولانی در مسیر‌های تشییع:

- حتماً از کفش کاملاً راحت و جوراب نخی استفاده کنید.

- به هیچ وجه کفش نو نپوشید و هر شب پاهایتان را از نظر تاول، قرمزی یا بریدگی چک کنید.

- وسایل ضروری را حتماً به همراه داشته باشید:

· انسولین و دارو‌ها (با کیف خنک کننده مناسب هوای گرم)

· دستگاه سنجش قند خون (گلوکومتر)

· مواد قندی فوری (شکلات، قند، آبمیوه کوچک)

· آب آشامیدنی کافی برای جلوگیری از کم آبی

· کارت شناسایی و شماره تماس اضطراری برای مواقع ضروری