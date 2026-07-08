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معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان از انتقال یکهزار و ۱۷۳ نفر از فرهنگیان استان در مرحله نخست نقلوانتقالات درون و بروناستانی خبر داد و گفت: این فرآیند بهصورت پردازشی و بر اساس نیاز و عدم نیاز نیروی انسانی مناطق انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان از انتقال یکهزار و ۱۷۳ نفر از فرهنگیان استان در مرحله نخست نقلوانتقالات درون و بروناستانی خبر داد.
سعید احمدی کهنعلی با بیان اینکه مرحله نخست نقلوانتقالات فرهنگیان با رویکرد عدالت، شفافیت و بهرهوری نیروی انسانی به پایان رسیده است، گفت: فرآیند نقلوانتقالات امسال بهصورت کاملاً پردازشی و بر اساس جداول نیاز و عدم نیاز نیروی انسانی مناطق انجام شد تا ضمن رعایت عدالت، توزیع متوازن نیروی انسانی در سطح استان و کشور محقق شود.
وی با اشاره به شرایط خاص سال جاری افزود: با توجه به کمبود نیروی انسانی و عدم برگزاری آزمون استخدامی برای تأمین نیروی مورد نیاز مهرماه ۱۴۰۵، فرآیند نقلوانتقالات نیز ناگزیر با محدودیتهایی همراه بود، اما تلاش شد ضمن حفظ تعادل نیروی انسانی در شهرستانها و مناطق، درخواستهای همکاران فرهنگی تا حد امکان بررسی و رسیدگی شود.
معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان تأکید کرد: در تمامی مراحل این فرآیند، رضایت همکاران، ارتقای بهرهوری نیروی انسانی، پاسخگویی، شفافیت و رعایت ضوابط و مقررات بهعنوان اصول اساسی مدنظر قرار داشت و همکاران ذیربط با دقت و مسئولیتپذیری درخواستها را بررسی کردند.
احمدی کهنعلی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان کرمان همچنان با رویکردی مبتنی بر عدالت، قانونمداری و حفظ منافع آموزشی دانشآموزان، فرآیندهای مرتبط با مدیریت منابع انسانی را دنبال میکند.