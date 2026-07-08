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استاندار کرمانشاه با تأکید بر جایگاه مهم استان در حوزه تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور، گفت: توسعه صنایع تبدیلی، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی برندهای اصیل کرمانشاهی باید با جدیت دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر منوچهر حبیبی دربازدید از سه واحد اقتصادی مرتبط با حوزه کشاورزی استان، اظهار کرد: خوشبختانه امسال سال خوبی برای کشاورزان استان بوده و کرمانشاه در بخشهای مختلف کشاورزی ظرفیتهای ارزشمندی دارد.
وی با اشاره به بازدید از یک واحد تولید و بستهبندی روغن کرمانشاهی (فابریکا)، افزود: روغن کرمانشاهی یکی از برندهای خاص و اصیل استان است که نیازمند حمایت، حفاظت و معرفی بیشتر در سطح ملی و بینالمللی است.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: این واحد تولیدی با ایجاد ارتباط مستقیم با خانوارهای روستایی، دامداران و عشایر، محصولات اصیل و ارگانیک کرمانشاهی را از تولیدکنندگان خریداری و پس از بستهبندی به بازار عرضه میکند.
دکتر حبیبی با بیان اینکه این مجموعه در ابتدای مسیر فعالیت خود قرار دارد، تصریح کرد: به دلیل ارتباط مناسبی که با جوامع روستایی و عشایری برقرار کرده، قابلیت توسعه و گسترش دارد و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.
وی بر اهمیت موضوع بستهبندی در معرفی و توسعه برند روغن کرمانشاهی تأکید کرد و گفت: بستهبندی این محصول باید با حساسیت و دقت انجام شود تا جایگاه واقعی این برند حفظ شود. همچنین حوزه غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی و اداره استاندارد نیز در زمینه رعایت الزامات بهداشتی و سلامت محصول همکاری خواهند داشت تا این برند بتواند در بازارهای داخلی و خارجی حضور پررنگتری پیدا کند.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به بازدید از مراکز خرید گندم استان، اظهار کرد: کرمانشاه یکی از استانهای برتر کشور در تولید گندم است و پیشبینی میشود امسال بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تن گندم در مزارع استان تولید شود.
مدیر ارشد استان افزود: برای خرید تضمینی گندم حدود ۶۷ مرکز خرید در استان پیشبینی شده که به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند و تاکنون حدود ۲۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.
دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: حدود ۱۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و پیگیریهای لازم از طریق سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است تا پرداخت مطالبات با سرعت بیشتری انجام شود.
استاندار کرمانشاه همچنین در بازدید از کارخانه قند بیستون، با اشاره به ظرفیت بالای استان در تولید چغندرقند، گفت: کرمانشاه یکی از استانهای برتر کشور در این حوزه است و پیشبینی میشود امسال بیش از یک و نیم میلیون تن چغندرقند در مزارع استان تولید شود.
وی ادامه داد: این میزان تولید از مزارع مناطق مختلف استان، از جمله مناطق غربی، شرقی و مرکزی تأمین خواهد شد، اما ظرفیت کارخانههای فرآوری موجود در استان پاسخگوی این حجم از تولید نیست.
دکتر حبیبی افزود: هماهنگیهای لازم از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان با کارخانههای قند استانهای همجوار انجام شده تا محصول کشاورزان بدون دغدغه تحویل و فرآوری شود.
وی با قدردانی از همکاری کشاورزان، اظهار کرد: تاکنون روند تحویل چغندرقند به کارخانهها با آرامش و بدون مشکل انجام شده و کشاورزان دغدغهای در این زمینه نداشتهاند.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: استان کرمانشاه یکی از استانهای محوری کشور در تأمین امنیت غذایی است و میزان تولیدات کشاورزی استان روندی رو به رشد دارد؛ بهگونهای که در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ هزار تن افزایش تولید داشتهایم و پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ نیز شاهد رشد قابل توجه دیگری در تولیدات کشاورزی استان باشیم.