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بخشدار رودبار قصران گفت: در راستای اجرای قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز، گشتهای حفاظتی در این بخش با هماهنگی و مشارکت فعال جهاد کشاورزی، بخشداری و دهیاریها تشدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر یقین لو با تأکید بر لزوم صیانت از سرمایههای ملی کشاورزی افزود:با همافزایی دستگاههای اجرایی، برخورد با متجاوزان به اراضی کشاورزی با قاطعیت ادامه خواهد یافت.
وی افزود: در همین راستا دهیاران و کارکنان دهیاریها به عنوان همیاران یگان حفاظت امور اراضی، موظف به همکاری در شناسایی، گزارش و پیشگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز و ساختوسازهای فاقد مجوز هستند. این اقدام مشترک، با هدف حفظ منابع طبیعی و کشاورزی منطقه و پیشگیری از تضییع حقوق عمومی صورت میگیرد.