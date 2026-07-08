جانباز سرافراز ۷۰ درصد شهید «عباس قاسمی»، از رزمندگان بسیجی هشت سال دفاع مقدس و ساکن شهرستان کرج، پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحت‌های جنگ تحمیلی، دعوت حق را لبیک گفت و به خیل شهدای والامقام پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، بنیاد شهید وامور ایثارگران استان البرز اعلام کرد: «شهید عباس قاسمی» از یادگاران دوران دفاع مقدس بود که سال‌ها با صبر، استقامت و روحیه‌ای مثال‌زدنی، عوارض ناشی از جراحات جنگ تحمیلی را تحمل کرد و سرانجام به همرزمان شهید خود ملحق شد.

پیکر مطهر این جانباز شهید با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، جمعی از مسئولان استانی، همرزمان و اقشار مختلف مردم شهیدپرور، تشییع و پس از اقامه نماز، در گلزار شهدای چهارصد دستگاه کرج آرام گرفت.

شهید عباس قاسمی متولد ۲۱ مرداد ۱۳۳۶ بود که در ۲۱ فروردین ۱۳۶۰ به عنوان بسیجی راهی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد.وی پس از ماه‌ها حضور مؤثر در خطوط مقدم، در ۲۷ مهرماه همان سال در منطقه عملیاتی جنوب کشور بر اثر اصابت ترکش به شدت مجروح شد و به افتخار جانبازی نائل آمد.

مراسم بزرگداشت این شهید والامقام روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه از ساعت ۱۶:۳۰ در مسجد حضرت خدیجه (س) واقع در چهارراه هفت‌تیر کرج برگزار خواهد شد.