پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی محور گردشگری رودخانه قرهسو و از آغاز اقدامات اجرایی با همکاری دستگاههای مرتبط برای تبدیل این محور به فضایی مناسب برای استفاده شهروندان و گردشگران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی ،بر تسریع در ساماندهی این رودخانه و بهرهگیری از ظرفیتهای مسیر رودخانه قرهسو برای توسعه گردشگری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت کمنظیر رودخانه قرهسو در توسعه گردشگری شهری، اظهار کرد: حدود ۶ کیلومتر از این رودخانه در محدوده شهر کرمانشاه قرار دارد که امکان ساماندهی و تبدیل آن به فضایی مناسب برای تفریح، گردشگری و استفاده عمومی شهروندان وجود دارد.
وی با بیان اینکه دستگاههای متولی از جمله شهرداری کرمانشاه، شرکت آب منطقهای، شرکت آب و فاضلاب استان و ادارهکل حفاظت محیط زیست با هماهنگی مطلوب در حال اجرای این طرح هستند، افزود: تقسیم کار مشخصی میان دستگاهها انجام شده و این هماهنگی موجب شتاب گرفتن روند اجرای پروژه خواهد شد.
دکتر حبیبی مسئولیت اجرای عملیات ساماندهی را بر عهده شهرداری کرمانشاه دانست و گفت: عملیات اجرایی آغاز شده و پیشبینی میشود بخشهایی از این مسیر طی سه تا چهار ماه آینده آماده بهرهبرداری شود تا مردم بتوانند از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنند.
استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به دغدغههای مردم درباره ورود آلایندهها به رودخانه قرهسو، تصریح کرد: ادارهکل حفاظت محیط زیست استان مأمور شده است بهصورت میدانی تمامی موارد را بررسی و با هرگونه ورود آلاینده به رودخانه برخورد کند. وی افزود: هرچند میزان این آلایندهها ناچیز است و تأثیر قابل توجهی بر کیفیت آب رودخانه ندارد، اما حفظ سلامت مردم و صیانت از محیط زیست از اولویتهای مدیریت استان است.
وی همچنین بر ضرورت تکمیل شبکه فاضلاب در برخی مناطق از جمله منطقه کرماجانی تأکید کرد و گفت: شرکت آب و فاضلاب استان اجرای این پروژه را در اولویت قرار داده و اقدامات لازم برای تکمیل شبکه فاضلاب این مناطق در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه هم از واگذاری اراضی آزادسازیشده حریم رودخانه قرهسو به شهرداری کرمانشاه برای ایجاد فضای قابل بهرهبرداری عمومی و درخور شأن مردم خبر داد.
درویشی افزود: شرکت آب منطقهای کرمانشاه در اجرای این دستور، مجوزهای لازم را دریافت کرده و با هماهنگی شهرداری، بستر آزادشده و حریم آزادشده رودخانه را در اختیار شهرداری قرار داده است و آمادگی داریم در ادامه نیز همکاریهای لازم را برای تحقق این طرح انجام دهیم.
مدیرعامل آب منطقهای کرمانشاه تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این طرح، محدوده رودخانه قرهسو به فضایی مناسب برای حضور و استفاده شهروندان تبدیل شود و ارزشهای زیستمحیطی و اجتماعی این ظرفیت شهری به شکل مطلوب مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
درویشی با اشاره به وضعیت آب در محدوده شهری رودخانه قرهسو گفت: حدود ۶ کیلومتر از طول این رودخانه در محدوده شهر کرمانشاه قرار دارد و با تدابیر انجامشده از سوی شرکت آب و فاضلاب استان و همچنین دستورات ویژه استاندار، اقدامات لازم برای کاهش ورود آلایندهها به رودخانه در حال انجام است.