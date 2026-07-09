مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با صدور حکمی، سمیرا فرمانی را به‌عنوان نخستین سرپرست هیأت پارادوومیدانی این استان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عوض نخست در مراسم معرفی سمیرا فرمانی به‌عنوان نخستین سرپرست هیأت پارادوومیدانی اردبیل، با تأکید بر اهمیت این انتصاب، اظهار داشت: با توجه به تشکیل فدراسیون مستقل پارادوومیدانی، این گام در راستای توسعه ورزش قهرمانی و ارتقای سطح حمایت از ورزشکاران دارای معلولیت برداشته شده است.

وی در ادامه افزود: پس از تکمیل مراحل قانونی و با رعایت تمامی دستورالعمل‌های ابلاغی، مجمع انتخاباتی هیأت پارادوومیدانی استان برگزار خواهد شد و از طریق آن، رئیس رسمی این هیأت از سوی اعضا انتخاب می‌گردد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل تصریح کرد: لازم به ذکر است که بر اساس بند ۱۱ ماده ۴ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و سایر اسناد بالادستی، فدراسیون پارادوومیدانی جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه سال ۱۴۰۴ به عنوان یک نهاد تخصصی و مستقل در حوزه ورزش قهرمانی، رسماً تشکیل شده است.

وی گفت: تشکیل این فدراسیون مستقل، از جمله اقدامات راهبردی در راستای ساماندهی، توسعه و ارتقای جایگاه ورزش پارادوومیدانی در کشور و افزایش سطح خدمات‌رسانی به ورزشکاران این رشته به شمار می‌رود.