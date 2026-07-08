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عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۳۷ مگاواتی پایا انرژی بم آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۳۷ مگاواتی پایا انرژی بم با سرمایهگذاری ۵ هزار میلیارد تومان و مشارکت سرمایهگذاران خارجی، با حضور استاندار کرمان، معاونان استاندار، فرماندار بم و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی آغاز شد.
در شهرستان بم برای احداث یکهزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مجوز و سرمایهگذاری پیشبینی شده و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۳۷ مگاواتی پایا انرژی، گام مهمی در مسیر تحقق این برنامهها محسوب میشود.
پیشبینی میشود این نیروگاه تا بهمنماه سال جاری به بهرهبرداری برسد.
شرق کرمان یکی از مستعدترین مناطق استان برای توسعه انرژی خورشیدی است و برنامهریزی مناسبی برای توسعه این ظرفیتها، بهویژه در شهرستان بم، انجام شده است.