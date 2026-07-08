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مردم مؤمن و انقلابی شهرستان دماوند با برگزاری ۱۲۹ قرار شبانه، بر تداوم راه روشن رهبر شهید، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای و پایداری بر آرمانهای نظام اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که ۱۲۹ شب از عروج ملکوتی پیشوای امت اسلام میگذرد، مردم شهرستان دماوند با عزمی جزم و حضوری مستمر، یاد و خاطره رهبر فقید خود را زنده نگه داشتهاند.
در این اجتماعات معنوی که با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و جوانان هیئتی همراه بود، شرکتکنندگان با قرائت دعا و ذکر مصیبت، بر پیوند ناگسستنی خود با جایگاه رفیع ولایت تأکید کردند. مردم دماوند در این تجمعات با سر دادن شعارهای ولایتمدارانه، آمادگی خود را برای اجرای فرامین نظام و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی در این برهه حساس تاریخی ابراز داشتند.