‌ روابط عمومی اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه اعلام کرد : عملیات بهسازی و افزایش عرض راه روستایی داربید در بخش فیروزآباد شهرستان کرمانشاه در دست اجرا است.

‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه اعلام کرد : عملیات بهسازی و افزایش عرض راه روستایی داربید در بخش فیروزآباد شهرستان کرمانشاه با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود دسترسی ساکنان منطقه و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل روستایی در دست اجرا است.

این پروژه به طول یک هزار و ۹۰۰ متر در حال اجرا بوده و عملیات تامین عرض مسیر تا ۸ متر در دستور کار قرار دارد.

همچنین تاکنون حدود ۵ هزار و ۵۰۰ مترمکعب عملیات خاکبرداری در این محور انجام شده تا زمینه اجرای مراحل بعدی پروژه فراهم شود.

‌

در ادامه عملیات اجرایی، سه دستگاه ابنیه فنی نیز در مسیر احداث شده است. اجرای این پروژه نقش مهمی در افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، تسهیل تردد روستاییان و بهبود ارتباطات منطقه‌ای در بخش فیروزآباد شهرستان کرمانشاه خواهد داشت.