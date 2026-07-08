کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تداوم افزایش محسوس دما و وزش باد گرم بویژه در نیمه شرقی استان و بعدازظهر افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی برروی دریا پیش بینی می‌شود.

تداوم افزایش محسوس دما و وزش باد گرم در هرمزگان، ۱۷ تیر

تداوم افزایش محسوس دما و وزش باد گرم در هرمزگان، ۱۷ تیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور افزود: با توجه به وزش باد‌های نسبتا شدید گرم و خشک در جنوب شرق کشور، در نیمه شرقی استان افزایش باد گرم و کاهش رطوبت نسبی هوا افزایش محسوس دمای بیشینه مورد انتظار است.

او افزود: بعدازظهر و اوایل شب در خلیج فارس، تنگه هرمز و پاره‌ای نقاط غربی و مرکزی استان افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی پیش بینی و علاوه بر متلاطم شدن دریا، بروز گرد و غبار و ناپایداری موقتی جوی نیز محتمل خواهد بود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی، بعدازظهر و شب تا روز یکشنبه ۲۱ تیر تداوم خواهد داشت و توصیه می‌شود، تردد شناور‌ها بخصوص سبک و صیادی با احتیاط لازم در نظر گرفته شود.

او افزود: از لحاظ دمایی، افزایش محسوس دمای بیشینه بویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی و توصیه می‌شود از تردد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز در طول روز بویژه ظهر خودداری شود.